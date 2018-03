Inglaterra enfrenta a Brasil en el amistoso más candente de hoy

LONDRES, INGLATERRA. La selección de Inglaterra recibirá este martes en el icónico estadio de Wembley a la de Brasil, favorita a sumar en Rusia su sexto título mundial, un partido que los locales afrontan mermados por las bajas ante un rival que intimida con el tridente NPG: Neymar, Philippe Coutinho y Gabriel Jesús.Sin Kane, Alli, Henderson, Butland, Winks o Sterling, el seleccionador inglés, Gareth Southgate, se ha visto obligado a hacer malabarismos en la convocatoria y ha llamado a varios futbolistas con poca o nula experimencia al más alto nivel.Algunos de ellos debutaron el pasado viernes en el amistoso ante Alemania (0-0), como el delantero Abraham (Swansea), los centrocampistas Loftus-Cheek (Crystal Palace) y Cork (Burnley), el portero Pickford (Everton) y el defensa Joe Gomez (Liverpool).Southgate, además, dadas las bajas de última hora, llamó a otros novicios -los subió de la sub21- con todavía menos experiencia: los jóvenes Gunn (Norwich), Solanke (Liverpool) y Cook (Southampton) se incorporaron el pasado sábado a la concentración de los Tres Leones.En el lado brasileño, el seleccionador Adenor Leonardo Bachi Tite dispone de todos sus jugadores y alineará el considerado once de gala de la pentacampeona del mundo, que, por lesiones o sanciones, apenas ha podido jugar 36 minutos en toda la fase de clasificación (31 contra Ecuador y 5 contra Colombia).A pesar de los pocos minutos que el teórico once titular brasileño ha jugado, los números no pueden ser mejores: cuatro goles marcados, lo que supone una media de uno cada nueve minutos.Una vez más, Neymar liderará el juego de la Canarinha, en un ataque en el que también estarán Philippe Coutinho y Gabriel Jesús.El partido será el primero de la selección brasileña contra una formación europea desde que Tite asumió el cargo, en junio de 2016, e inició una gran trayectoria que llevó e la Canarinha a clasificarse con varias jornadas de antelación para el Mundial.Por segunda vez en los últimos cuatro días, el emblemático estadio de Wembley, al norte de Londres, colgará el cartel de no hay entradas para un duelo que, pese a las numerosas ausencias, sigue siendo uno de los partidos con más cartel del panorama futbolístico mundial.