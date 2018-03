Informe técnico no pide excluir extranjeros del Metapán

El Isidro Metapán no tiene en sus planes separar a los extranjeros del equipo. Al menos no por el momento ni tras el informe del DT jaguar Edwin Portillo, quien reportó el estado de su plantilla recientemente.

"El profesor no solicita el cambio de ningún extranjero. No dice nada que nos pueda sugerir a tomar ese tipo de decisión, así que yo espero que él (Portillo) no de declaraciones cuando se está con los ánimos calientes", puntualizó el representante de los caleros, Roberto Campos.

De igual manera indicó que "la plantilla está completa por ahora y esperemos que se sigan haciendo buenos juegos como el que se realizó en Santa Rosa de Lima (goleada 0-3 al Limeño) y como contra Águila".

UNIFORMES NUEVOS

Sobre la demora de la nueva equipación que usarán en este Apertura 2017, el dirigente informó que "ya está acá, esperamos la próxima fecha poder presentarlo", lo cual será en el juego ante el Sonsonate, por la novena fecha, el jueves 14 de septiembre.

Campos aseveró que el atuendo de color gris se mantendrá como el primer uniforme, mientras que el combinado de color azul será el alterno y probablemente el que se use en la visita a los cocoteros.

"Ya tenemos los dos y esperemos contra el Sonsonate presentar el uniforme oficial", resumió Campos.