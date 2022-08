¿Influyó Cristiano Ronaldo en la nueva versión de Benzema?

Karim Benzema mostró la satisfacción que siente por pasar a ser primer capitán del Real Madrid, tras el adiós de Marcelo, y admitió respecto a su evolución como futbolista que fue clave la marcha de Cristiano Ronaldo, cuando sintió que debía "cambiar" su juego" y su "ambición".

"Después de la salida de Cristiano es cierto que he metido muchos más goles pero con él hacía otro tipo de juego, como asistente. Él me ayudó mucho dentro y fuera del campo, sabía que podía dar más y, cuando se fue, tenía que cambiar mi juego y ambición", aseguró en rueda de prensa en el Olímpico de Helsinki.

Benzema recordó el éxito de la pasada Liga de Campeones que permite al Real Madrid pelear por la Supercopa de Europa: "El camino fue muy difícil y muy bueno para nosotros porque cada partido fue una batalla. Hoy es un sueño que se puede cumplir mañana con una victoria. Es un partido muy importante. Venimos de una pretemporada buena, estamos listos y como campeones de Europa vamos a darlo todo para ganar el partido y llevar el trofeo a Madrid".

Sin pensar en sus opciones al 'Balón de Oro', Karim pone por encima los intereses de su equipo: "No soy quien para decir si soy el mejor o no. Cada año doy el máximo en el que para mí es el mejor club del mundo. Mi nivel cada año tiene que ir para arriba, aunque el año pasado fue una temporada muy buena".

"El Balón de Oro no está en mi cabeza. Aunque cada año, cuando tengo oportunidad de ganar trofeos, lo voy a hacer, lo primero es el equipo. Lo individual viene luego pero lo más importante es ganar cosas con el equipo", añadió.

Y descartó que la edad, cumplirá 35 el próximo diciembre, sea un hándicap en el fútbol actual. "No hay edad. Es cierto que no somos jóvenes pero trabajamos mucho el cuerpo, tanto en el campo como fuera y descansando bien. Tenemos una buena plantilla, ojalá que mejor que el año pasado para pelear por todo", dijo.

Echando la vista atrás, Benzema confesó que cuando llegó siendo muy joven al Real Madrid, no pensó en que un día sería el capitán: "No lo imaginaba porque llegué con 21 años y lo que tenía en mi cabeza era ganar la Champions, triunfar y ganar trofeos. Hoy, que soy primer capitán me siento muy feliz, orgulloso de mi trabajo desde pequeño. Ayudo a mis compañeros para triunfar, meto goles, doy asistencias y quiero dar cosas buenas para toda la afición".

Por último, preguntado por una cualidad de Luka Modric, con quien ofreció la rueda de prensa, el delantero francés no tuvo dudas para elegir: "Me gustaría todo, porque me encanta. Cada entrenamiento es impresionante, sabe jugar en uno o dos toques. Si tengo que coger una cosa, su exterior".