Infantino señala el "gran éxito" de la Copa del Mundo

El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó el "gran éxito" del Mundial de Catar 2022 a falta de que se disputen dos partidos, el Croacia-Marruecos, por el tercer puesto, y la final, Argentina-Francia.

Infantino, que compareció en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de la FIFA, justificó esta impresión en datos como audiencias, en lo ocurrido en el terreno de juego y en la "capacidad de cohesión" que ha tenido el torneo.

Gianni Infantino : « Cette Coupe du Monde est la meilleure de tous les temps. » pic.twitter.com/gdz4tJh3uB — BeFootball (@_BeFootball) December 16, 2022

El máximo mandatario de la FIFA, que aseguró que en la reunión del Consejo se había producido una alabanza unánime a la Copa del Mundo de Catar 2022 por la "fuerza para cohesionar que se ha podido ver", resaltó el incremento de la audiencia acumulada hasta los 3,27 millones de espectadores cuando aún faltan dos partidos, una media de más de 52.000 espectadores en los estadios, con una asistencia máxima de casi 90.000 en el partido Argentina-México, los 1,7 millones de visitantes a la zona de aficionados, "y 62 partidos hasta el momento sin incidentes, todo celebrado en una atmósfera festiva".

"Ningún equipo ha ganado todos los partidos que ha disputado y por primera vez han pasado equipos de todos los continentes a las eliminatorias", apuntó Infantino, quien dio la enhorabuena a Marruecos por su histórico torneo, y recordó que la francesa Stephanie Frappart se convirtió en la primer mujer en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina en el encuentro Alemania-Costa Rica.

Apuntó sobre los 'Leones del Atlas', que este sábado lucharán ante Croacia por el tercer puesto, que han "jugado maravillosamente bien y han tenido un gran éxito".

"Han tenido mucha determinación y no han llegado a semifinales por casualidad, es el resultado de mucho trabajo, de un esfuerzo a largo plazo", añadió.

"Me quito el sombrero ante Marruecos, pero también quiero felicitar a los otros equipos africanos (...). Demuestra el nivel del fútbol africano y me complace enormemente. Llevamos años trabajando en el desarrollo del fútbol africano y ha llegado el momento. En la próxima Copa del Mundo se duplicará el número de selecciones africanas y veremos un gran rendimiento", vaticinó.

Insistió en la "atmósfera internacional festiva", que, dijo, "ha unido a la gente que ha querido disfrutar y quizá dejando atrás algunas de sus preocupaciones. Después de la final veremos las cifras finales, pero bueno, hasta la fecha ha sido un gran éxito a todo los niveles".

Consideró que el gran legado que puede dejar Catar 2022 es que "mucha gente de todo el mundo ha venido a Catar y ha descubierto el mundo árabe, que no conocía o que conocían por aquello que se les había contado. Y al mismo tiempo ha habido cataríes e incluso saudíes que han acogido a aficionados de todo el mundo y se han preparado a sí mismos para darles la bienvenida".

"Han abierto sus hogares, las puertas, su país. El mayor legado es que los que han venido han descubierto que lo que se decía no es cierto. Se puede compartir tiempo disfrutar, pasarlo bien y conocerse. Los que vuelvan a sus casas van a hablar de la experiencia y la gente que se queda también", comentó.

Infantino admitió que antes del torneo tenían cierto temor a las cuestiones de seguridad al concentrarse aficiones de tantas selecciones y se congratuló de la ausencia de problemas: "Hemos visto que los seres humanos son fundamentalmente positivos, no negativos. La gente se ha reunido, se ha unido".

"Ahora esperamos que esto acabe así y poder haber contribuido un poco a esta comprensión mutua", agregó.

En cuanto a los encuentros recordó que ha habido "partidos increíblemente competitivos, con sorpresas incluidas, goles increíbles", y consideró que puede haber sido positivo el hecho de que se haya disputado entre noviembre y diciembre, en la primera parte de la temporada de los jugadores porque "ha revertido en la calidad de los partidos".

Infantino apuntó que el hecho de que haya habido un incremento en las prolongaciones ha supuesto un aumento en el tiempo de juego y que se ha visto "una Copa del Mundo más justa en el terreno de juego, sin simulaciones, sin tantas tarjetas amarillas y rojas, por debajo de Rusia. Hay que felicitar a los jugadores y a los seleccionadores, que son los que han conseguido mantener la calma, y a los árbitros".

Cuestionado por la prohibición a algunas federaciones para que sus capitanes no lucieran el brazalete 'One love', comentó que "no se trata de prohibir o no, sino de respetar los reglamentos. En el campo de juego se juega al fútbol y es lo que se ha hecho".

Respecto al asunto de los fallecimientos trabajadores aseguró que las cifras facilitadas de más de 400 personas se refiere a las que perecieron en construcciones generales desde 2014 y pidió que cuando se hable de cifras se sea muy preciso para evitar "impresiones o generar una imagen distinta a lo que en realidad es", aunque aseguró que ya una sola muerte es una tragedia.