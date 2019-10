Inédito en la segunda división: Un gol en siete segundos

José Barahona marcó el gol más rápido de la campaña en el fútbol nacional. Un disparo desde la media cancha y el jugador del Platense puso el 1-0 ante Cacahuatique cuando la gente ni se había sentado. / VIDEO: CORTESÍA, CADENA CUSCATLÁN (Twitter).

