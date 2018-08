Inédito: Tottenham cierra el mercado sin ninguna contratación

El Tottenham cerró hoy el mercado de pases de la Liga inglesa de fútbol sin concretrar ningún fichaje, hecho inédito desde la temporada 2003 para un equipo de la Premier League.

De acuerdo al sitio especializado "Four, Four,áTweet", el conjunto que dirige el argentino Mauricio Pochettino repitió así lo que había sucedido con el Leeds en el mercado de pases de 2003. "Me complace mantener a todo el plantel", remarcó el técnico argentino en el sitio web del club.

"Hubo muchos rumores durante el verano sobre jugadores que podían salir y el club hizo un gran esfuerzo para renovar a Kane. Él es un caso, pero también hay muchos otros casos", añadió Pochettino.

A pesar de la insistencia sobre sus sentimientos por no haber logrado fichajes durante el verano, el técnico reiteró su discurso. "No estoy preocupado, no estoy triste, estoy muy feliz. Mantener a nuestros mejores jugadores fue nuestro objetivo y lo hemos logrado".

"Si no puedes agregar un jugador que pueda mejorar tu plantel, lo más importante es asegurarte de no perder a tus mejores jugadores y creo que fue un gran trabajo del club mantenerlos", insistió Pochettino.

"El mercado estaba loco, el Mundial cambió la mentalidad de todos. No vendimos jugadores y con 25 futbolistas en el equipo es difícil sumar jugadores. No se trata de agregar porque está de moda firmar a jugadores", completó el técnico, que aspira a luchar por la Premier League y la Liga de Campeones con el mismo plantel que tuvo la temporada pasada.