Independiente no podrá contar con cuatro piezas ante Audaz

Ramón Martínez de Paz, Edwin Driotiz, Miguel Guzmán y William Martínez se perderán por castigo las series finales de Clausura 2017 de la segunda división, contra el Audaz de Apastepeque.Los cuatro jugadores del Independiente aún deben pagar dos juegos de suspensión, tras resultar expulsados en la ida de semifinales contra el Once Municipal.El cuarteto fue sancionado con tres juegos de suspensión por participar en una trifulca que terminó también con tres jugadores expulsados de los canarios, en el duelo jugado en Ahuachapán.Martínez aseguró que esta es una situación complicada en lo personal, pero aseguró que hay buen recurso humano para salir avante de esta serie contra los de Apastepeque, pese a estas bajas sensibles que tendrán los “Fantasmas del Jiboa”.“Esto es difícil para uno como jugador perderse un partido de final, pero también contento y confiado en que tenemos jugadores para hacer la hazaña y ganar la final para alcanzar el ascenso a primera”, manifestó el mediocampista vicentino.De igual manera, Driotiz, ganador del Guante de Plata de segunda, coincidió con Martínez y detalló que en sus planes no estaba ser solo espectador en la final contra sus vecinos.“En lo personal, un poco triste por no participar, pero a la misma vez estoy contento porque hemos llegado a estas instancias, donde sabemos que contamos con un plantel completo”, expuso el cancerbero.Los cuatro jugadores podrían ver actividad en este campeonato en caso de que ganen la final y haya necesidad de jugar la finalísima contra el Audaz.Sin embargo, todo el plantel vicentino está mentalizado en que se podrá revalidar el título para ganar el boleto directo a primera división.