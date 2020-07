Independiente no cumplió con el plazo otorgado por FESFUT para pagar a Carlos Carrillo

El martes venció el plazo que dio el Tribunal Arbitral A de la FESFUT de diez hábiles para que Independiente pagará el monto de $5,550 al zaguero central, Carlos Carrillo, quien demandó al equipo camotero en febrero pasado, por incumpliento de pago de salarios, luego de que fuera separado de ese plantel por no aceptar una rebaja en su salario en aquel momento.

Tras la terminación de ese plazo, el abogado del zaguero, Alexánder Portillo dijo que lo que procede en este caso es presentar un escrito en el que se solicite la ejecución de la sentencia. "En la sentencia se establecía que si Independiente no cumplía con el pago en el periodo hábil, el Tribunal Arbitral podía proceder a informar al comité ejecutivo. Lo que vamos es a atizar ahora la circunstancia especial del acuerdo ejecutivo de abril de este año en el que se dio por terminado el Clausura 2020 y se le puso plazo a los equipos para presentar finiquitos con sus respectivas plantillas. Independiente, en aquel momento, debió haber presentado el finiquito de Carlos, Sin embargo, en ese momento por estar pendiente de resolución no se podía realizar", dijo Portillo.

Luego, en cuanto a la intención de que Independiente pueda ceder su categoría a Firpo, desde el Apertura 2020, Portillo hizo algunas aclaraciones, desde lo jurídico. Hasta este momento, Juan Pablo Herrera, actual vicepresidente de la FESFUT, continúa siendo el responsable directo de la categoría de los camoteros, que en un inicio, desde 2018 a 2019 fue utilizada por Audaz.

"Recordemos que la plaza que Firpo quiere utilizar en Primera división, por el momento, sigue siendo propiedad de Independiente deportivamente. Independiente todavía no ha cerrado ciclo de la temporada 2019-2020. Entonces, si Independiente no presenta finiquito de Carlos Carrillo, automáticamente va a caer en la sanción del acuerdo ejecutivo que se tomó al momento de suspender el último torneo por la pandemia y eso implicaba perder la categoría. Si eso sucede, Independiente pierde su categoría y Firpo no tendría una categoría a la cual acceder o se tendría que buscar otro mecanismo para que tenga la plaza, porque la de Independiente dejaría de existir, podría perder su plaza. Eso es lo que procedería a aplicar. ", dijo Portillo en charla exclusiva con EL GRÁFICO.

Pero Portillo tampoco quiere que haya palabra definitiva en el tema. Externó que como parte demandante junto a Carrillo podrían estar abiertos a que haya un nuevo plazo de pago para el zaguero central. "Pero si Independiente no cumple con esto, muy probablemente podría perder la categoría. Podríamos establecer un compás de hasta tres días hábiles más para que Independiente pueda cumplir, pese a que ya tuvieron 10 días antes. Si no pagan, pues ni modo, tendrán que sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad", dijo el abogado de Carrillo.

La contraparte

Por su parte, el presidente de Independiente, Juan Pablo Herrera, quien es el propietario de esa categoría, no atendió la llamada de este medio. Pero sí lo hizo el especialista en legislación deportiva, Miguel Anaya, quien es el síndico de Luis Ángel Firpo, equipo interesado en adquirir la categoría que usó Independiente en el último año.

"En la sentencia dice que en caso de que Independiente no pague en los diez hábiles de plazo, el Tribunal Arbitral se reserva el derecho de notificar a FESFUT. Ya tenemos cerca los periodos de inscripción y para ese momento si deberá ser obligatorio darle cumpliento a esto. Legalmente quien debe cumplir esta sanción es Independiente. Luego cuando se haga la cesión de derechos deportivos, quien tomaría esa deuda sería Firpo, pero hasta que se celebre el contrato de cesión de categoría. Ahora el club demandado es el Club Social Independiente", explicó Anaya.

Por otra parte, Anaya aseguró que la sentencia en este caso fue remitida a Independiente a nombre de Fabio Giovani Villalobos, en su calidad de presidente del club. Sin embargo, en plática con este medio, Villalobos se desmarcó del equipo vicentino. "El caso de Carrillo lo maneja la directiva que se fue para Firpo (encabezada por Pablo Herrera) La deuda es del Independiente que culminó con Juan Pablo Herrera. A mí ya me me habían dicho que no iban a poder pagar ese monto a Carrillo y entonces eso complica a Firpo. No creo que pierdan la categoría, porque no sé cómo hacen estos, pero siempre superviven", apuntó Villalobos en charla con este medio.