Incidente entre jugador y directivo en la segunda división

En el medio tiempo del juego entre San Pablo Municipal y El Roble, por las semifinales de segunda división, se dio un incidente entre el portero del San Pablo, Elmer Hernández y el presidente de El Roble, Mario Martínez. Este último ingresó a la cancha y según explicó fue agredido verbalmente por el cancerbero, aunque las acusaciones fueron mutuas.

"Estaba con el grupo cuando llegó a reclamarme, pero no pudo pegarme. Él (Elmer Hernández) ha jugado con El Roble como tres temporadas. Aquí le ha estado gritando la barra nuestra que es ladrón, pero la agarró conmigo", explicó Martínez, quien fue evacuado de la cancha por los miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Pablo Tacachico.

Por su parte, el jugador dijo al final del partido que los reclamos que han caído sobre él son por un dinero que El Roble pagó a Once Lobos hace algunos torneos atrás, aunque él no sabe nada.

Los banquillos de ambos equipos intervinieron para que el problema no pasara a más.

"El Roble le pagó $500 dólares al Once Lobos por mí, pero yo me fui a la Universidad y es de ese dinero que me acusan sin saber nada. Ya estoy harto y voy a hablar en la Federación", dijo el jugador del equipo de Ilobasco.

Habrá que esperar si el árbitro del juego, Rodolfo Castillo, incluye el incidente en su informe arbitral.