Incertidumbre en el fútbol nacional: "Desde el día que uno no juega ya no gana su salario"

El fútbol salvadoreño cumplió ya un mes de inactividad por la misma crisis de la acefalía que existe dentro de la FESFUT y eso repercute de forma directa en el bienestar de sus protagonistas, especialmente al jugador.

Para conocer un poco más de ese trasfondo, los panelistas del Güiri Güiri al Aire contactaron telefónicamente con el volante de Atlético Marte, Henry Reyes.

“Todo el equipo está preocupado por lo que está pasando. Con esta semana que ha finalizado serían ya cuatro semanas que se han parado los entrenos”, externó el jugador.

Reyes afirmó que “nuestro contrato es día trabajado, día ganado. Desde el día que uno no juega ya no gana. Este mes no vamos a recibir ni un cinco”, lamentó el volante marciano.

#GuiriAire | Henry Reyes: “Creí que sería más corto esto. No me imaginé que iba a ser tan así. Esta fregado el fútbol nacional. Esta situación es difícil, más por mi familia y mis hijos. Esperamos que se solucione. Si no, que digan si van a seguir o no para ver qué se hace”. — EL GRÁFICO (@elgraficionado) August 22, 2022

El mediocampista azulón se mostró pendiente de la solución a la crisis que envuelve a nuestro deporte rey al afirmar que “hoy con la Comisión que entre le plantearemos que se mejore el tema de los contratos, porque en temas así el que pierde es el futbolista”, reconoció Reyes en alusión a lo que los futbolistas puedan pedir a las futuras autoridades del balompié nacional.

Acerca de conocer una fecha para que la liga reanude el torneo Apertura 2022, “Papo” Reyes fue claro en decir que “ahorita es una incertidumbre que se reinicie el torneo y que se nos paguen los días trabajados. Me imagino que algunos han recibido ofertas de la Liga del INDES. Uno necesita el ingreso y tiene que ver la manera de sacar adelante a su familia”, destacó.

El jugador del equipo capitalino lamentó que la crisis no se haya resuelto aún al recordar que “ya habíamos hecho buenas semanas de práctica y luego pasó todo esto. Volver a empezar es bien difícil”, afirmó.

