Incertidumbre en Águila tras perder la final

Tras perder la final del Apertura 2020 ante Alianza, el equipo Águila reporta incertidumbre en el banquillo que ocupa el argentino Ernesto Corti. Por el momento, a dos semanas del arranque del siguiente campeonato, ni la directiva ni el mismo entrenador han confirmado su continuidad al frente del plantel del cuadro emplumado.

El entrenador argentino dijo que estaba en una reunión y que al salir de ella daría novedades sobre su futuro. Sin embargo, al cierre de esta nota, no había dado más información sobre el tema.

Corti tomó las riendas del Águila para la segunda fase del Apertura 2020 y llevó al Águila hasta la final, la cual perdió contra Alianza por 3-0 el domingo anterior en el Cuscatlán.

Según radios locales, “el Carucha” Corti se despidió este lunes de algunos jugadores del plantel emplumado, justo un día después de la final.



Corti llegó al Águila a mediados de noviembre pasado después de que el club despidió a su compatriota Hugo Coria tras sumar cuatro derrotas al hilo.



“El Carucha” logró que su equipo, uno de los más laureados y con mayor afición en el país, terminara la segunda ronda del torneo invicto y como el equipo con más puntos.



El argentino sumó dos títulos consecutivos en su paso por el Santa Tecla entre 2016 y 2017 frente al Alianza.



Sobre la renuncia de Corti, Alejandro González, todavía en su función de vicepresidente deportivo del Águila, había anticipado en el Güiri Güiri al Aire hace unas semanas que la continuidad del DT no era segura.



“Nosotros como directivos estamos bien claros y desde el primer momento que yo platiqué, él fue bien claro que cualquier oferta que pudiera salir en el camino, él estaría en la libertad de marcharse, sé que en este momento no ha tomado una decisión y va a tomar su decisión después de que termine el último partido, como profesional está concentrado y nosotros también estamos concentrados con la final”, explicó.



Por su parte, Mario Meza Mayén, director deportivo de Águila, expresó que buscará mantener a los tres extranjeros brasileños Yan Maciel, Marlon da Silva y Bruno Santos para la próxima temporada, la cual está programada dentro de 15 días.



“Yo creo que por la cercanía del próximo torneo, hacer un cambio sería fatal traer a otro sin conocerlos. Vamos a tratar de hablar con ellos y darles la continuidad a los jugadores. Yo creo que ellos tuvieron mala suerte, porque tuvieron mucha lesión. Esperemos que en el otro campeonato cuando tengan más continuidad de juego, ellos puedan demostrar lo que saben”.



Además, dijo que buscará reunirse con el entrenador Ernesto Corti para poder negociar su continuidad en el equipo Emplumado. “Él hasta ahorita no nos ha comentado nada. Esperamos reunirnos con él, definir ese tema, porque sonó mucho en las redes y periódicos. Yo creo que podemos darle más claridad a esto cuando nos reunamos. Pero ahorita va terminando el partido y hablar con él no sería adecuado”, indicó Meza poco después del juego.