Impotencia y nerviosismo del Tín Ruiz en la derrota ante Brasil

Agustín Ruiz, capitán y 10 de la selección nacional de fútbol playa, vivió con emoción, sentimiento, impotencia y nerviosismo, la segunda derrota de los guerreros playeros en el Mundial de fútbol Playa de Rusia 2021, desde su vivienda en la Isla La Pirraya del municipio de San Dionisio, Usulután, donde se recupera de una operación en su rodilla izquierda a la que se sometió de emergencia el 27 de julio.

La lesión en la rodilla impidió al Tín Ruiz viajar con sus compañeros a Rusia, pero vivió el partido apoyándolos desde su casa, acompañado de su esposa Marvin, y sus hijos Katherine y José Manuel, mostrando desde la antesala del encuentro, nerviosismo y expectativas positivas del encuentro playero. “Espero que ganemos, está complicado, pero no imposible” expresó previo al encuentro.





Entrados en el partido correspondiente al grupo C, donde ya se conocía la victoria de Suiza ante Bielorrusia, lo que obligaba a ambas selecciones a ganar el encuentro. Brasil se puso arriba al 10´ por medio de Rodrigo, donde la reacción de Ruiz fue mantenerse en silencio. Dos minutos después llegó el empate con Exon Perdomo, gol muy festejado por el Tín.

Frank Velásquez en el segundo periodo anotó el segundo gol que ponía el marcador a favor de la selecta playera, gol que en esta ocasión celebró Ruiz con un grito y un “Vamos” que demostraba confianza en sus compañeros seleccionados, que lo mantenía con optimismo al finalizar el segundo periodo en ventaja.

En el tercer periodo llegaron los goles de Rodrigo, Filipe, y el cuarto a cargo de Mauricinho, para dejar a la selecta al fondo de la tabla del Grupo C del mundial playero. “Caímos, pero luchamos hasta el final. Esperamos un gane ante Suiza y un resultado entre Brasil y Bielorrusia que nos beneficie. En el fútbol no está nada escrito, pero me quedo con la entrega”, expresó el Tín quien envió las mejores suertes y bendiciones a sus compañeros.

Agustín Ruiz se recupera en La Pirraya de su operación de rodilla.

/ Foto: Maynor Lovo.

Con impotencia ante su operación por la lesión, Ruiz señala que se falló ante Brasil y eso pasó factura al final. Agustín mandó también un mensaje de apoyo a Jason Urbina que ha fallado dos penales en los dos partidos del mundial de la selecta. “Mandarle un saludo y que siga con la cabeza en alto porque fallan hasta los grandes” expresó.

El capitán de la selección playera dijo sentirse satisfecho por el esfuerzo realizado en Rusia por parte de sus compañeros, y dijo que la mezcla entre la experiencia y la nueva generación, es algo bueno para la selección de playa.

Desde su casa en La Pirraya, Agustín siguió los detalles del juego El Salvador contra Brasil en el Mundial Rusia 2021. / Foto: Maynor Lovo.

Ruiz de momento se encuentra recuperándose de una operación en la rodilla izquierda debido a ligamento cruzados y meniscos y huesos desviados, por lo que su recuperación tardará entre seis y ocho meses. “Me faltó a mi, aportar mi granito de arena. Es parte de la vida esta lesión y no ha sido fácil. Valoraré mi estado luego de la recuperación para analizar el regreso a las canchas” puntualizó el Tín quien dijo que su lesión había sido un esguince grado dos al principio y luego se agravó en la preparación al mundial Ruso.

El Tín Aseguró que el martes a las 7:30 estará nuevamente pendiente de apoyar desde su casa a los seleccionados que para la jornada 3 del Grupo C del mundial de fútbol playa Rusia 2021, enfrentarán a la selección de Suiza, líder del grupo con 4 puntos tras dos victorias, una de ellas en penales ante Brasil.