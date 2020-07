Immobile, a un paso de Bota de Oro

Ciro Immobile firmó un gol este miércoles en el triunfo 2-0 del Lazio contra el Brescia en la penúltima jornada de la Serie A y se colocó al frente de la clasificación para la Bota de Oro, tras superar los 34 tantos del polaco Robert Lewandowski, además de estar a solo un paso del récord absoluto de dianas en la liga italiana, que pertenece al argentino Gonzalo Higuaín (36).



La jornada vio además al Roma, próximo rival europeo del Sevilla, imponerse al Torino y blindar la clasificación matemática para la fase de grupos de la Liga Europa 2020-2021, mientras que un distraído Juventus, ya campeón de Italia, cayó 2-0 en Cagliari con un gol del argentino Giovanni Simeone.



Immobile sentenció el triunfo 2-0 del Lazio en el Olímpico romano contra el Brescia, ya descendido, y ya acaricia una Bota de Oro que no termina en las manos de un jugador italiano desde hace trece años, cuando la ganó el entonces capitán del Roma, Francesco Totti.



El delantero del Lazio, que tuvo un deslucido paso por el Sevilla en 2015 (cuatro goles en quince partidos), marcha lanzado hacia ese galardón y suma cuatro goles de ventaja sobre el portugués Cristiano Ronaldo, quien no vio puerta este miércoles y, a falta de una jornada para el final, ya necesita un auténtico milagro para alcanzarle.



Immobilr buscará sentenciar la Bota de Oro el próximo sábado en el campo del Nápoles, precisamente el estadio que vio, hace cuatro años, como Higuaín sellaba el récord absoluto de goles en una temporada de la Serie A (36).



Immobile necesitará firmar dos dianas para poner su nombre en la historia de la Serie A, en un partido al que tanto el Nápoles como el Lazio llegan ya sin presión. El cuadro napolitano está seguro de jugar la próxima Liga Europa y el romano se aseguró un billete para la fase de grupos de la Liga de Campeones trece años después.



Eso sí, el Lazio es ahora cuarto, pero está a solo un punto de la segunda posición del Inter de Milán, por lo que tiene la motivación de acabar segundo detrás del campeón Juventus.



Un Juventus que se coronó campeón de Italia la semana pasada gracias al triunfo ante el Sampdoria y que llegó este miércoles a Cagliari con ocho jugadores de su cantera entre los convocados.



Sin embargo, el técnico Maurizio Sarri alineó a un once competitivo, con Higuaín y Federico Bernardeschi que acompañaron a Cristiano en la delantera para ayudarle en la difícil persecución de Immobile.



Salió mejor el Cagliari en la Cerdeña Arena y se hizo con una doble ventaja antes del descanso gracias a Luca Gagliano y al Cholito Simeone, quien celebró el tercer tanto de su carrera al Juventus, tras un doblete logrado en 2016 con la camiseta del Génova.



No logró remontar el equipo de Maurizio Sarri, al que fue correctamente anulado un gol a Cristiano por fuera de juego. El equipo juventino ya está concentrado en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Lyon, en el que deberá remontar el 1-0 adverso sufrido en la ida para evitar una nueva debacle europea, tras la eliminación ante el Ajax padecida el curso pasado.



Sigue volando el Milan de Stefano Pioli, que goleó 4-1 en el campo del Sampdoria con un doblete del sueco Zlatan Ibrahimovic y goles del turco Hakan Calhanoglu y del portugués Rafael Leao.



El equipo milanista obtuvo ocho victorias y tres empates en los últimos once partidos disputados, y blindó su sexta plaza, que vale el billete para la fase previa de la Liga Europa.



Ya no tiene opción de alcanzar al Roma, próximo rival del Sevilla en los octavos de final de la Liga Europa, que triunfó este miércoles ante el Torino (3-2) y blindó su billete directo para la próxima copa continental.



El bosnio Edin Dzeko, el inglés Chris Smalling, a pase del español Carles Pérez, y el guineano Amadou Diawara firmaron los tantos decisivos para el Roma, que estuvo por detrás 1-0 en el marcador por un gol del español, ex del Osasuna, Alejandro Berenguer.



Entre los demás encuentros disputados este miércoles destaca el triplete endosado por Federico Chiesa al Bolonia, en el triunfo 4-0 del Fiorentina en el estadio Artemio Franchi de Florencia.