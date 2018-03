Imagen del “Chicharito” en el PES 2018 hizo colapsar las redes sociales

Like si traes más cara de crudo que el Chicharito en el PES 18 ?? pic.twitter.com/Og1Vxr2hFE — Don Justin Compean (@DonJustindio) 16 de septiembre de 2017

Mira el chicharito del pes ?????????? pic.twitter.com/G4jE2Ln9Xh — SORAYA ???? (@Q_Soraya) 16 de septiembre de 2017

El Pro Evolution Soccer (PES) presentó su edición 2018 y sin querer ha destado la polémica por las imágenes del jugador mexicano Javier "el Chicharito" Hernández, pues los fans aseguran que la versión virtual no se parece en nada a la real.La apariencia de Hernández dejó boquiabiertos a sus seguidores, ya que la figura no se parece en lo absoluto al delantero mexicano. Incluso aficionados al West Ham, actual club del ariete azteca, criticaron y hasta se burlaron del PES 2018.Los creadores del vídeo habían asombrado en ediciones anteriores con sus gráficos y hasta la fecha no habían mostrado mayor margen de error. Pero con la imagen de Hernández se ganaron muchas críticas y las redes sociales colapsaron.Pero Javier Hernández no ha sido el único que no se parece al real. Los usuarios también han criticado la apariencia de Casemiro.