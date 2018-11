Iker Casillas se ofrece para regresar al Real Madrid

El portero español Iker Casillas ofreció sus servicios al Real Madrid en una entrevista con el exdirector deportivo del club merengue, Jorge Valdano, al que dijo que "si mañana me necesitan, ahí estaré".

Casillas estuvo en la disciplina blanca desde 1998 (inferiores) hasta el 2015, cuando salió del equipo tras una campaña turbulenta y en la que los abucheos contra el entonces capitán lo llevaron a forzar su despedida.

Hoy, con tres años de jugar como portero titular en el FC Porto de la liga lusa, el campeón del mundo en 2010 afirma, a sus 37 años, que está a las órdenes.

"No puedo olvidar donde me he criado, el Real Madrid me ha dado todo. Es como ahora mismo que estoy en el Porto y si el día de mañana me necesitan para cualquier cosa allí estaré el primero", comentó a Valdano en una entrevista especial que se transmitirá por TV en España.

Casillas ganó cuatro Ligas, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas, tres Champions League y dos Supercopas de Europa mientras jugó con el conjunto madridista. También fue nominado al Balón de Oro seis veces entre 2007 y 2012 y fue parte del once ideal del año de FIFA/FIFPro en cinco ocasiones.