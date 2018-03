Íker Casillas descubre en redes sociales que lo quieren sacar del Porto

Jopetas!! Os lo dicen a vosotros y a mí no me dicen nada?? Con quien habláis del @FCPorto ?? https://t.co/0rGcNGlOtE — Iker Casillas (@IkerCasillas) 25 de octubre de 2017

El portero del FC Porto de la liga portuguesa, Íker Casillas, reaccionó molesto en Twitter al enterarse que medios españoles dicen que se marchará del equipo para disminuir el costo de su plantilla.El meta español, ex del Real Madrid, lanzó un duro mensaje en su cuenta personal de Twitter, donde escribió que la información sobre su futuro laboral "os lo dicen a vosotros y a mí no me dicen nada".Con este reclamo, Casillas dio a entender que a él no le han dicho nada en su club sobre lo que los medios publican.Casillas, suplente en la actualidad en los "Dragones Azules", es blanco de los rumores de los periodistas de su natal España, quienes señalan que se irá del club debido a las restricciones del "juego limpio financiero" de la FIFA.El supuesto motivo de su éxodo de la entidad portuguesa es el alto costo de su ficha, que asciende a unos cinco millones de euros, a lo que se suma que ha sido relegado a la banca en los últimos partidos porque no está entrenando con la misma entrega de antes. Incluso han criticado que lo han visto con el celular en varios entrenos.