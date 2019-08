Icardi sigue apartado del Inter y sin ofertas claras

ROMA. Antonio Conte, técnico del Inter de Milán, confirmó este domingo que el argentino Mauro Icardi no formará parte de su proyecto deportivo para esta temporada, al recordar que "la línea" tomada por el club "es clara".

"Sobre este tema, yo tengo mucho respeto para todos. Lo que puedo decir es que a mí no me fastidia su presencia, nosotros trabajamos de manera seria", afirmó Conte, en la rueda de prensa previa a su estreno en la nueva Serie A, previsto para este lunes contra el Lecce.

"No hay situaciones fastidiosas, en absoluto. (Ustedes) saben muy bien qué línea se ha tomado con el futbolista, es clara, pero a mí no me fastidia", agregó el técnico del Inter, quien excluyó a Icardi de su proyecto deportivo de acuerdo con el club al comienzo de la pretemporada.

Pese a que el delantero rosarino, que fue capitán del Inter de 2015 a febrero de 2019, lleve más de un mes y medio en venta, todavía no hay novedades sobre su situación, cuando faltan nueve días para el cierre oficial del mercado de fichajes.

El argentino cuenta con el interés del Juventus Turín y del Nápoles, aunque su situación todavía sigue envuelta en las dudas.

Icardi, que anotó 124 goles con la camiseta del Inter, no estará presente este lunes en San Siro, donde el cuadro milanés se enfrentará al Lecce con el belga Romelu Lukaku como número 9 titular.