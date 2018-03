Ibsen Castro: “No tenemos estrellas, sino hombres trabajadores”

Ibsen Castro salió del Águila y recaló en el Sonsonate para el Apertura 2017, donde encontró la titularidad y el gol, justamente en su partido debut y ante su ex equipo.Al ser consultado sobre la anotación de hoy, aclaró que no corresponde a ninguna “ley del ex”, ni “astilla del mismo palo”, sino que es fruto de siempre estar dispuesto a dar lo mejor.“No es ninguna ley. Siempre saldré a dar lo mejor. Agradezco al Sonsonate que me dio la oportunidad de seguirme mostrando en el fútbol, espero seguir aportando mi granito de arena”, comentó a Radio Monumental.Castro reconoció que la meta era volver a casa con los tres puntos y señaló qué es lo que hizo falta.“Todo el equipo se mentalizó a ganar, lastimosamente no concretamos las que tuvimos en el primer tiempo”, subrayó en declaraciones a radio Monumental.“La alegría de poder marcar es lo que te da un parámetro para seguir adelante”, agregó, y dijo que no celebró su diana con euforia, pero que la vivió intensamente.Concluyó destacando los principales valores del equipo sonsonateco: “Con la entrega y con la actitud todo es posible. Seguiremos trabajando, no tenemos estrellas sino hombres trabajadores, esperando en Dios que nos alcance para llegar a las últimas instancias y que nos alcance el gas para estar en la final”.