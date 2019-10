Ibrahimovic genera expectativa en la MLS con mensaje en video 

Después de quedar eliminado en los playoffs de la Major League Soccer (MLS) con Los Ángeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic publicó un vídeo con un mensaje que generó expectativas y abrió la interrogante si se trata de una pista sobre su futuro.

El delantero sueco finalizó contrato con el Galaxy y su destino es una incógnita, luego de conocerse noticias sobre el interés de algunos clubes como el Boca Juniors.

"De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS", dijo Zlatan tras la derrota ante Los Ángeles FC en semis de la MLS

El sueco reabre el tema con el mensaje de su video que tiene expectantes a sus seguidores y a la MLS. "Hola España, estoy de vuelta".

Ibrahimovic, los españoles Alejandro Pozuelo y Carles Gil, así como cinco extranjeros más componen el Equipo Ideal en la temporada regular de la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS) divulgado este lunes.

El once lo completan el argentino Maximiliano Moralez, del New York City, el colombiano Eduard Atuesta y el mexicano Carlos Vela (Los Angeles Football Club, LAFC), el venezolano Josef Martínez (Atlanta United), así como el italiano Vito Mannone (Minnesota United).