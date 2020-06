Ibarra pide segunda oportunidad al América tras ser acusado de violencia

El ecuatoriano Renato Ibarra se declaró este viernes arrepentido por el escándalo de violencia protagonizado en marzo, presentó disculpas a su expareja Lucely Chalá, aunque negó las acusaciones, y pidió una segunda oportunidad a los directivos del América mexicano para volver al fútbol.



"Quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, a la afición, al público en general, expresarle a Lucely mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche en donde hubo una discusión verbal, mas no una agresión física. Estoy arrepentido de lo sucedido, quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad", explicó el extremo.



Ibarra fue detenido en marzo junto a familiares, después de ser acusado por Chalá y su hermana de agredirlas físicamente. Lucely, que estaba embarazada, tuvo que ser traslada a un hospital de Ciudad de México para descartar un aborto.



Ibarra pasó una semana detenido pues Chalá retiró los cargos después de un arreglo económico.



"Voy a trabajar para buscar ayuda, mejorar como persona, voy a trabajar en pro de las mujeres", prometió el jugador de 29 años.



El América aún no define el futuro de Ibarra para el torneo Apertura que comienza el 24 de julio.



Ibarra, quien jugó el Mundial de Brasil, no juega un partido oficial desde el 29 de diciembre pasado, cuando el América perdió la final del Apertura 2019 ante los Rayados de Monterrey.