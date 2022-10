INDES dará apoyo económico de "emergencia" a los 12 equipos de primera división

El presidente del INDES, Yamil Bukele, aseguró que este martes 25 de octubre por la tarde se podría hacer oficial un aporte económico de emergencia a los 12 equipos de la primera división, esto tras la petición de los presidentes de los clubes en la reunión que se llevó a cabo el pasado lunes.

"Me solicitaron un apoyo de emergencia por la situación que han atravesado en esta parte del torneo y quedé que hoy mismo lo iba analizar y espero hoy por la tarde girar instrucciones de ver porque nosotros en INDES ya estamos cerrando el año y no tenemos la misma facilidad que cuando el año inicia y lo más seguro que le hagamos apoyo económico a los 12 clubes de la primera división hoy por la tarde", dijo el presidente del Instituto Nacional del Deporte tras su participación como miembro del COSSAN en la Universidad de El Salvador.

PRESIDENTE DEL INDES ATENDIÓ INVITACIÓN A REUNIÓN CON LA @primerafutboles



Los titulares de los equipos del fútbol profesional solicitaron una audiencia con @ybukele para hablar sobre temas relacionados al balompié nacional.



— INDES El Salvador (@indeselsalvador) October 25, 2022

Bukele no precisó en cifras, pero aseguró que este aporte del Estado a los 12 equipos de la primera división será para paliar la crisis económica que la liga arrastra desde la pandemia y que se agravó con la pausa del torneo durante el parón por la crisis administrativa de la FESFUT.

Asimismo aclaró que el aporte financiero del INDES estaría en un futuro sujeto a un plan estratégico de la primera división para hacer del fútbol una empresa autosostenible. "Si el Estado va a invertir que sea hoy por hoy una inversión para que el mismo producto, la misma empresa alrededor del fútbol siga sosteniendo otros gastos que puedan tener", agregó.

Con respecto a que si la ayuda sería destinada hacia pagos de planilla en los equipos con problemas económicos, Bukele no lo negó, pero aseguró que los planes para la creación de un sistema viable para el fútbol como negocio tienen que ser claros.

"Yo no quiero verlo así, porque eso es asistencialismo, porque cuando hablamos de apoyo de "pagueme la planilla en esta ocasión" no vamos a construir nada y no vamos a llegar a nada. Los equipos tienen que reinventarse, ser creativos y de la misma manera ser productivos, es decir, autosostenible", explicó.

"Nosotros podemos llegar hoy y hacer un aporte económico a los equipos, pero eso no quita el problema que pueda suceder pasado mañana, o mañana en el sentido que van a volver a tener el problema si no hay un plan estratégico", enfatizó.

Añadió que el fútbol femenino podría salir beneficiado de este apoyo. "Le hice una oferta económica alrededor de un plan estratégico que podamos sostener. Hice una propuesta a los 12 equipos masculinos, así también como los femeninos", concluyó.

Por su parte, Pedro Hernández, presidente de la Primera División, catalogó el pasado lunes 24 de octubre como “productiva” la reunión que sostuvieron con el titular del INDES, ya que abordaron temas importantes para el desarrollo del fútbol nacional.

“Ha sido una reunión bastante productiva, se nos ha ofrecido un patrocinio muy importante para la liga. Por el tiempo no quedó espacio para discutir más detalles, pero sí podemos adelantar que es para la Primera División y la Liga Femenina”, comentó Hernández.

Asimismo, el dirigente destacó el llamado que hizo Bukele para reactivar las categorías sub 15 y sub 17.