INDES da aviso a la FGR sobre posibles delitos en la FESFUT

A través de su cuenta en Twitter, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, informó que presentó en la Fiscalía General de la República los avisos sobre la posible comisión de delitos de parte del presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Hugo Carrillo, y el resto del Comité Ejecutivo de esa institución.

Dando cumplimiento a la ley, presentamos ante la @FGR_SV los avisos correspondientes ante la posible comisión de delitos por parte del presidente de la @fesfut_sv y su comité ejecutivo. pic.twitter.com/Yk2d2AbjBB — Yamil Bukele (@ybukele) May 3, 2022

En la publicación de redes sociales, a la que el titular del INDES adjuntó fotografías de la reunión que sostuvo con el fiscal general Rodolfo Delgado, Bukele no detalla qué tipo de delitos son por los que presentó el aviso a la FGR, más bien señala que únicamente “le da cumplimiento a la ley”.

Hugo Carrillo es presidente de la FESFUT desde julio 2018 y termina su período como titular de la dicha federación en julio de este año. En el Comité Ejecutivo le acompañan actualmente Emerson Ávalos, Américo Rodríguez, Ernesto Allwood, Walter López y Mauricio Arias.

La visita de Bukele a la Fiscalía General de la República se da en medio del contexto de la negativa de la FESFUT de cumplir con la solicitud que le ha hecho el INDES de homologar sus estatutos y asentarse ante dicho instituto tal como establece la Ley General de los Deportes que entró en vigencia en noviembre de 2019.

La semana pasada, luego de una reunión de mediación en la que participaron emisarios de FIFA Y representantes del COES, FESFUT e INDES que concluyó sin acuerdos, Bukele informó que solicitaría al Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones abrir un expediente disciplinario a Carillo y a los miembros de su comité ejecutivo.

De la misma forma, dijo que le quitaría en los próximos días las credenciales a la primera, segunda y tercera división profesional de fútbol por su incumplimiento de la Ley General de los Deportes, las únicas organizaciones deportivas incluyendo a la FESFUT, que aún no se inscriben ante el INDES y que no han adoptado las disposiciones de dicha Ley. Respecto a la FESFUT, Bukele dijo que no renovará las credenciales de la FESFUT que se vencen en junio próximo y que le sirven para funcionar legalmente en el país.

El INDES también había anunciado que no reconoce el actual proceso de elecciones que están realizando desde abril pasado los organismos de la FESFUT para elegir a sus representantes en el comité ejecutivo para el período 2022-2026.