INDES confirma que no será exigencia realizar pruebas COVID-19 a jugadores

El Güiri Güiri al Aire conversó con Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) sobre el cambio de fecha en el ciclo 2 de la reactivación del deporte, los protocolos sanitarios de la FESFUT y no podía faltar en la charla el tema de la carta enviada por la FIFA la semana pasada.

Bukele declaró que mantiene conversaciones con el Ministerio de Salud y el deporte es prioridad en la fase 2 de la reapertura y mencionó que no será una exigencia las pruebas COVID-19 para los equipos y selecciones.

"Siempre fui enfático en decir que todo va a depender de nosotros mismos, va depender de los atletas de la población en general, de que cumplamos las indicaciones. Esto podría acelerar o detener las aperturas del deporte, entiendo que hay mucho estrés y muchas ganas de volver a vivir, pero hoy por hoy hay que seguir resguardándonos", mencionó.

"Un factor que si tenemos que aperturar es la fase 2 del deporte porque hay una situación bien delicada que es el tema de la salud mental y empezar a ejercitarse un poco, pero seguimos esperando que nos den luz verde porque la máxima autoridad es el Ministerio de Salud", expuso el titular del INDES a la mesa más redonda.

Respecto a los protocolos sanitarios enviados por la FESFUT, Bukele explicó que están en el MINSAL.

"Ellos lo presentaron en tiempo y forma ante nosotros, les hicimos observaciones, se los regresamos y lo regresaron con las correcciones, nosotros hicimos lo propio al mandarlo al Ministerio de Salud y ahí como no tengo una solicitud perdí la pista si ya fueron recibidas por parte de la FESFUT, creería que debería estar aprobados", dijo Yamil.

Orestes Membreño consultó si el protocolo incluirá pruebas COVID-19 y Yamil Bukele dijo que no.

"Yo siempre he mantenido de que no creo tan necesario, si es necesario saber y hacer las pruebas, pero las pruebas no van a terminar de determinar algo porque hoy lo podés tener cuando pases la prueba a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde o al día siguiente ser positivo. Eso no garantiza que durante el torneo no lo vayas a hacer. Si he pedido, y no estaba en el protocolo, es tener un control de los jugadores que se van a presentar en los equipos y hacer un tamizaje más completo y tener un control día a día de los síntomas", indicó Bukele.

El titular del INDES fue claro en decir que una vez haya algún jugador con síntomas o sospecha se le practicaría la respectiva prueba.

"No hay una exigencia como tal (de hacer la prueba), yo si hubiera determinado que hubiera esta exigencia si tuviéramos una burbuja en la cual el jugador no tuviera ninguna relación con el público ni salir de un hotel. Si vamos a tener la apertura es bastante vulnerable y ocupar tanta prueba solo para el fútbol, acordémonos que están los otros deportes y sería algo que limitaría a la población en general por los resultados que un laboratorio puede dar", expresó.

"Como presidente del INDES no puedo ir a pedir algo exclusivamente para el fútbol y los demás deportes dónde se encuentran. Cuando sumamos la cantidad de atletas que tenemos y lo que ya te expliqué eso no me va a garantizar qué es lo está sucediendo. Es un número enorme de pruebas y no me va garantizar nada, a las pocas horas pudo salir negativo y a las pocas horas pudo estar positivo. Si al hacer el tamizaje general, la FESFUT identifica o una selección nacional identifica que alguien tiene síntomas, ok, hagamos la prueba", explicó el presidente del máximo ente deportivo del país.

Yamil Bukele barajó una cifra de 1,500 pruebas. "Empecé a sumar los equipos, cuerpo técnico porque se trata de toda la estructura y cuando me decís 1,500 pruebas ¿Podemos destinarle al fútbol o al deporte 1,500 pruebas cada cuánto? Esa interrogante me hace pensar que podemos ser un poco injustos cuando hay gente en la población necesitando con mucho más problemas. El laboratorio no te va a dar los resultados tan rápidos y como presidente de una institución tengo que sopesar un montón de situaciones".

Sobre la carta enviada por FIFA a la FESFUT en la que solicita le envíen la última versión de la Ley General de los Deportes de El Salvador para analizar si no hay ingerencia con los estatutos de la federación, Yamil Bukele expresó que como INDES enviaron antes dos cartas a la CONCACAF, FIFA y a la misma federación.

"Yo espero, como me lo expresó el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, de que la intención de ellos es adscribirle y la misma carta de la FIFA lo dice así, yo espero no llegar a una discusión o un problema pero por supuesto que si nos hacen llegar ahí, nosotros vamos a actuar y lo primero que haríamos es retirar las credenciales", indicó.

Respecto al posible escenario de desconocimiento internacional de la FIFA, Bukele expresó que no espera una intervención sino una continuidad armoniosa. "No nos quedaríamos en la instancia de la FIFA si nos llega a desconocer, iríamos a otra instancia a pelear los derechos que El Salvador se merece".

En el campo internacional, el Güiri al Aire analizó la controversia suscitada alrededor del juego entre el Deportivo La Coruña y el Fuenlabrada,

El Deportivo, el Fuenlabrada y LaLiga han llegado a un acuerdo para aplazar al viernes el partido suspendido el 20 de julio y que fue reprogramado para este miércoles, según ha confirmado el presidente del conjunto coruñés, Fernando Vidal, quien precisó que ese pacto está sujeto al beneplácito del Comité de Competición.

Sobre el tema, los panelistas conversaron con Leticia Chas, periodista de Cope Coruña de España, quien explicó detalles de la situación.



El choque se suspendió el mes pasado por los casos de COVID-19 del conjunto madrileño, el Comité de Competición desestimó el viernes que se disputara el domingo, como habían pedido LaLiga y el Fuenlabrada, pero este lunes lo programó para el miércoles.

"Todo comenzaba hace dos semanas cuando se iba a disputar la última jornada, el Dépor tenía todavía opciones de salvarse, de mantenerse en la segunda división y una hora del partido se conoce que se tiene que suspender el partido contra el Fuenlabrada porque hay ocho contagiados en el hotel de la Coruña del equipo madrileño que se había desplazado ya y por esos positivos no se puede disputar el partido", explicó Chas.

"El problema es que por la normas de la competición, las dos últimas jornadas de liga se deben disputar todas a la misma hora, pero desde ese momento en que la Liga opta porque el resto de partidos si se disputen y únicamente jueguen del Dépor-Fuenlabrada, desde ese momento en La Coruña y todo el club han optado por reclamar los derechos, es decir se ha adulterado la competición porque no se han jugado todos los partidos a la misma hora y no es lo mismo que ahora el Dépor tenga que jugar su partido cuando sabe que ya está descendido", dijo la periodista.

El Deportivo, que dependía de otros resultados para mantenerse en Segunda División, bajó a Segunda B por las victorias del Lugo y el Albacete.

"Sabemos que si hay alguien contagiado en nuestro entorno no debemos coger un avión y viajar porque podemos trasladar el virus, por todo esto incluso el Dépor ha llegado a pedir el descenso del Fuenlabrada por entender que ha tenido conductas contrarias al buen orden deportivo", recalcó Leticia Chas.

"Si un equipo como el Fuenlabrada, el sábado ante de jugar un partido el lunes, conoce que hay un positivo y el domingo conoce que hay otros tres, no tiene mucha precaución haber viajado pendiente de conocer si ese coronavirus se ha extendido en el resto de miembros de la plantilla y así fue hasta llegar a los 28 contagiados", mencionó Chas.