INDES anuncia retiro de credenciales a la primera división y no renovará las de la FESFUT

No hubo acuerdo. El presidente del INDES, Yamil Bukele anunció el retiro de credenciales a las tres ligas profesionales de fútbol de El Salvador, así como también la confirmación que no renovará las de la FESFUT si no se homologa sus estatutos pega a los de la Ley General de los Deportes, esto en el marco de una conferencia de prensa con motivo de aclarar los temas que se abordaron junto a Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT; Marco Flores, abogado de la FESFUT; Mario Monterrosa, de la CONCACAF; más Héctor Navarro Leal y Sofía Malizia de FIFA.

Yamil Bukele explicó que el diálogo, en el cual también participó el Comité Olímpico de El Salvador y la FESFUT, se rompió. Abordaron tres puntos claves: Transparencia, procesos disciplinarios y procesos democráticos dentro de la FESFUT. La mesa se rompió en el tercer punto, donde se abordó la irregular elección de Hugo Carrillo como representante de la primera división en las próximas elecciones del Comité Ejecutivo.

Tras la reunión, Bukele anunció el retiro de las credenciales a la primera división, la segunda y la tercera, así como los equipos que están dentro de las competiciones. Bukele aseguró que dichas credenciales serán devueltas hasta que las ligas y equipos homologuen sus estatutos de acuerdo a la Ley General de los Deportes. Estas credenciales le sirven a las ligas para funcionar legalmente como Organizaciones No Gubernamentales y sin ellas no pueden hacer trámites bancarios ni recibir patrocinios o donaciones, entre otros.

“En los próximos días se renovará la credencial a la primera, segunda y tercera división por no homologar sus estatutos a la Ley General de los Deportes y se enviará una notificación al sistema financiero para informales que las credenciales se les han retirado a las tres ligas y se le se invita a las tres ligas a que homologuen sus estatutos a la nueva Ley General de los Deportes y así puedan tener sus credenciales”, dijo Bukele.



Añadió que el INDES no reconoce la elección de Pedro Hernández como presidente de la primera división, esto también por lo mismo que la liga no tiene sus estatutos apegados a la nueva Ley General de los Deportes. “El INDES tampoco avala la elección de Pedro Hernández como presidente de la primera división, por lo que sus nuevas autoridades serán reconocidas hasta que cumplan lo que manda la Ley General de los Deportes”.

Hugo Carrillo presidente de FESFUT sale de la reunión con personeros de la FIFA y con el presidente del Indes Yamil Bukele. Foto: INDES





INDES NO RENOVARÁ

Yamil Bukele adelantó que el INDES no renovará la personería jurídica de la FESFUT, ni dará credenciales si sus procesos democráticos no se apegan a la Ley. Dicha personería jurídica vence en junio.



"Hablamos sobre las irregularidades en las elecciones, y de los sectores del fútbol porque no han homologado sus estatutos, los estatutos demandan que hay un proceso que cumplir según la Ley General de los Deportes y si ustedes ven la primera división arrojó que la persona que iba a representar a la primera división en la próxima elección del Comité Ejecutivo de la FESFUT era el presidente actual Hugo Carrillo y un suplente, el proceso no es como lo manda la Ley y por supuesto esa elección no puede ser autorizada”, explicó el titular del INDES.



”Este proceso les llevaría un tiempo, según FIFA y ellos no ven salir con ese tiempo para poder homologar los estatutos que sea aprobado con el proceso y que estén a salvo hasta el 30 de junio que es la fecha donde se le vence las credenciales a la FESFUT, dicho esto ratificamos que si no se cumplen los procesos, esta institución no dará la credencial y no tendrá personería jurídica avalada y será desconocida por parte del INDES", agregó.

Yamil Bukele durante la conferencia de prensa en donde anunció que no reconocerá a la FESFUT y que retirará las credenciales a las tres ligas profesionales de Fútbol. Cortesía: INDES





AUDITORÍAS

Con respecto a otros temas abordados entre INDES y FIFA se puso en discusión la transparencia. En este tema, la FIFA cedió a que el INDES realizará una futura auditoría a las instalaciones de la Federación.



“El primer tema que tocamos en la reunión de hoy fue sobre la transparencia, porque en con la FIFA ya estábamos hablando de estos temas que tenían un poco de duda sobre lo que decía la y lo que tendría que autorizado y plasmado a través de los estatutos, aprobados por la FIFA y por los miembros de la FESFUT, la homologación de los estatutos según la ley general de los deportes", aclaró.



"La FIFA avaló que el INDES pudiera ejecutar las auditorias pertinentes a la FESFUT, FIFA no vio ningún problema, dicho esto, nosotros en los próximos días vamos a enviar una auditoría a la FESFUT y vamos a girar una invitación al ministerio de Hacienda y a la Corte de Cuenta que nos acompañe a la FESFUT", añadió.