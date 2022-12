Humberto Sáenz: "Le daremos al profesor Hugo Pérez todo nuestro apoyo"

El abogado Humberto Sáenz Marinero, actual presidente del Comité de Regularización de la FESFUT, brindó este jueves importante información sobre su visita relámpago a Catar donde estuvo representando al país en la Asamblea General de la FIFA en el marco de la Copa del Mundo que se desarrolla en suelo catarí y sobre todo, confirmar y apoyar la gestión del cuerpo técnico de la selección absoluta que encabeza el nacional Hugo Pérez para las competencias que se avecinan el próximo año y advirtió que la derrota por 1-0 del mes anterior a manos de Nicaragua no es argumento para considerar la destitución del seleccionador nacional.

"El profesor Hugo Pérez continúa, se lo hemos dicho, lo hemos afirmado así, le hemos dado la confianza y pretendemos darle las herramientas que necesita para hacer bien su trabajo, obviamente la derrota fue una mala experiencia de la cual vamos a buscar capitalizar para que esos momentos no se repitan y (aclaro que) esto no significa que esta Comisión, pese a que sea transitoria, no realice su papel de evaluar el trabajo de él y de todos los directores técnicos de nuestras selecciones nacionales; apenas tenemos tres meses de gestión, lo cual es insuficiente para tomar una decisión tan radical como la de cesar al seleccionador principal de su cargo, ni siquiera hemos considerado eso, no ha sido tema de discusión”, confesó Sáenz Marinero en una entrevista radial brindada en el programa radial 'Diana y Tony' de la Radio 105.3 FM.

Durante dicha entrevista matinal mencionó también sobre su visita a Catar, en la que participó un día antes de la inauguración del Mundial como representante de nuestro país en la Asamblea General de FIFA para conocer las novedades que se implementarán en el 2023 y ser testigo del triunfo de Ecuador sobre Catar (0-2) en el juego inaugural.

“Uno de los objetivos de nuestra visita, la cual fue muy corta (solamente estuvo tres noches en Catar), era hacer esos contactos a nivel de la región que nos ayude a tener una perspectiva del trabajo que realizan (otras Asociaciones Nacionales), tuvimos reuniones bilaterales y otras grupales con muchos de los presidentes y delegados de nuestra región; además, participamos en una reunión con una delegación de Países Bajos quienes nos han ofrecido asistencia técnica, y que al finalizar el Mundial nos pondremos a disposición para lograrlo”, destacó.

El presidente de la Comisión de Regularización de la FESFUT confesó sentirse sorprendido por el apoyo recibido a las actuales autoridades federativas de parte de muchos delegados de otros países por la crisis que sufrió meses anteriores el fútbol salvadoreño y que derivó de parte de la FIFA en intervenir directamente.

“Honestamente, me llamó la atención que muchas personas tuvieran conocimiento de lo que estaba pasando en El Salvador y de los problemas que afrontó nuestro fútbol por la intervención del Estado y de la situación de que las autoridades actuales al formar un Comité de Regularización, eso honestamente no me lo esperaba que se supiera tanto, pero la mayoría de ellos sabía cuál era nuestro estatus y nos han ofrecido apoyo logístico y técnico para poder desarrollarnos”.

Ante la consulta de los anfitriones del nivel futbolístico que se ha desarrollado en la Copa del Mundo y sobre la participación de las cuatro selecciones de la CONCACAF en el torneo mundial, el presidente de la Comisión de Regularización admitió que de haber participado la Selecta en ella "nos habría ido muy mal, lamentando que a los representantes de nuestra región les haya ido muy mal, pero el nivel que se ha evidenciado por ahora de ellos es muy bajo en comparación a lo que hemos observado de los demás países", destacó. "El Salvador en la octogonal final de la CONCACAF terminamos séptimos y siento que no nos habría ido muy bien que digamos por lo que hemos observado de los demás países", indicó.

Sáenz Marinero anunció en dicha entrevista radial que se ha sostenido reuniones de planificación con UNCAF y CONCACAF para preparar las competencias del torneo de UNCAF y Copa Oro 2023.

"Todos están apostando a la ventana que se abre para CONCACAF, que es inédita, porque vamos a tener más espacios que tradicionalmente hemos tenido, el hecho que México, Canadá y Estados unidos estén fuera de competición porque ya están clasificados al próximo mundial, abre una ventana enorme para otros países, eso incluyéndonos”, comentó.

Acerca de las proyecciones que se tienen como FESFUT para el 2023, el dirigente confirmó que “estamos haciendo planes para el 2023, todos estamos en ese mismo afán tratando de elevar el nivel del fútbol en la región, Costa Rica es el ejemplo más emblemático que tenemos en la región y sería bueno que nosotros pudiéramos emularlo”, indicó Sáenz.

Sobre la enorme labor que realizan los árbitros nacionales, Iván Arcides Barton y Jonathan Morán, quienes hasta el momento han aparecido en dos fechas de la fase de grupos del Mundial de Catar y han sido bien evaluados por la Comisión de Árbitros de la FIFA , el federativo confesó que "me encontré con el profesor Barton en el segundo partido que pitó en el Mundial, hablé con él, nos tomamos una foto la cual la guardaré como un enorme recuerdo de este Mundial, sabía que ellos harían un buen trabajo pero no me imaginé que tendrían un enorme trabajo en este Mundial, esperamos que sigan arbitrando otros partidos y que continúen realizando su labor con profesionalismo que les ha caracterizado. Hablando con él (Iván Barton), denoté el compromiso y la seriedad con la que se está asumiendo este cargo”, manifestó el dirigente nacional quien confirmó su retorno al Mundial de Catar la próxima semana.

"Tendré nuevamente la oportunidad de viajar a Catar ya que como presidente de esta Comisión de Regularización hemos sido invitados por la FIFA para la clausura del evento, allí sólo estarán los presidentes de todos los países que conforman la FIFA", concluyó el dirigente, por años confeso seguidor de Messi y de Argentina, a quien mira como futura campeona del Mundo y también seguidor de la selección de España.