Humberto Saenz: “La FESFUT no tiene necesidad de acudir a fondos públicos”

El presidente del Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Humberto Saenz, manifestó que la entidad no necesita utilizar fondos públicos ya que con los recursos que la misma federación genera es suficiente para llevar a cabo todas las actividades del balompié nacional.

��️ "En el caso de la @fesfut_sv, no debería existir la necesidad de acudir a requerir fondos públicos, y eso se debe lograr con una buena organización"

Pdte. Com. de Regularización, @hsaenzm, en @Punto105 — FESFUT (@fesfut_sv) September 19, 2022

Dentro de una plática que sostuvo el presidente del comité con el programa radial Diana Veronica y Tony, fue cuestionado acerca sobre la decisión de anteriores dirigentes de no aceptar dinero del gobierno y financiarse con los recursos propios y los FIFA da a cada una de sus federaciones, él respondió que dentro de su gestión se piensa seguir bajo esa línea.

“Ahí si quiero ser contundente. Al día de hoy no hay ningún financiamiento del estado, la federación se ha estado financiando con recursos propios a través de patrocinios, amistosos y por lo que anualmente entrega FIFA y CONCACAF. No hay ningún centavo de recursos públicos y nosotros pretendemos mantenerlo así”, comentó.

Dentro de los cuestionamientos que surgieron Saenz fue claro en decir que no debe haber una injerencia del estado y que eso también abarca en lo económico. “No queremos una injerencia estatal ni siquiera a través del financiamiento. La federación continuará financiando con los fondos propios y los de FIFA”.

El periodio del Comité de Regularización es de un año, con opción a una prórroga si así lo considera FIFA. Saenz dijo que el modelo de mantener las actividades de la FESFUT con recursos propios debe seguir.

“Yo creo que debe mantenerse como está. La federación es una entidad privada, FIFA es una entidad privada, el estado no tiene nada que estar haciendo en una institución privada”.

El presidente del comité dijo que sin bien es cierto esto no es la realidad de otras federaciones que dependen del dinero que el gobierno da, la FESFUT no tendría necesidad de acudir a este financiamiento si se hace un buen uso de los recursos.

“Sé que esto no es la realidad en otras federaciones pero en el caso de la FESFUT no debería existir necesidad de acudir a fondos públicos, sobre todo si logramos que se realice una gestión eficiente de los recursos. Los recursos son suficientes para realizar todas las actividades si se maneja bien”, acotó.

Dentro del tema sobre qué fondos genera la misma federación surgió el de los derechos de televisión que el anterior comité ejecutivo quiso negociar antes de su salida. Saenz confirmó que dicho contrato no llegó a concretarse por lo que en su periodo se firmarán estos derechos que acaban luego de la copa del mundo.

“Afortunadamente no nos encontramos con esos contratos firmados. Eso ya lo revisamos de manera exhaustiva por si nos preocupaba. Nosotros negociaremos estos nuevos contratos con todo el apoyo de CONCACAF, es decir, que es muy probable que sea de manera conjunta y de la mano con ellos y con otras federaciones de la región. No estamos cerrados a ninguna de estas opciones y tenemos la libertad de no estar vinculados con un contrato hasta que finalice el mundial, a partir de ahí nosotros podemos tener otras opciones que las estaremos viendo junto con CONCACAF”, concluyó.