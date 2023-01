Humberto Sáenz: "Este comité no avalará ningún chantaje, cumpliremos el mandato de FIFA"

El presidente de la comisión de regularización Humberto Sáenz fue invitado especial en El Guiri Guiri al Aire dónde abarcó varios temas que involucran a la selección nacional para el año 2023.

Uno de los puntos que tocó Sáenz fue el de los derechos televisivos, los cuales todavía no están definidos tras un plan que tienen con otras federaciones de CONCACAF. “No está claro aún, estamos todas las federaciones de UNCAF cerrar este tema de manera conjunta y estamos convencidos que es el mejor mecanismo para tener un solo contrato para todos. La decisión es negociar en paquete y que la CONCACAF liderará esto.

Sobre la actual empresa que tuvo los derechos, el presidente de la comisión explicó que el contrato venció en el Mundial con la posibilidad de renovación.

"El contrato anterior finalizó en el último día del Mundial, entiendo que todas las federaciones de UNCAF tenemos el mismo contrato, pero el dueño de la imagen y derechos de nuestra selección tienen la potestad de renovar dicho contrato o al menos de igualar las condiciones de oferta que saliera posteriormente a su finalización”, explicó.

Acerca del tema con FIFA y la relación actual con el ente rector del fútbol mundial, Sáenz Marinero afirmó que “con FIFA y la CONCACAF existe una comunicación constante, con CONCACAF podría decir que es semanal y con FIFA al menos dos veces al mes de forma virtual, mandamos informes periódicos a sus representantes, me reuní con ellos en mis dos viajes a Doha y saben en qué paso estamos por ahora.”

El presidente de la Normalizadora confirmó además que “el logo actual de la FESFUT será cambiado, son de las cosas que haremos a futuro.”

Otro de los puntos que tocaron los panelistas de El Guiri Guiri y le preguntaron al presidente de la comisión fue el de la selección de un nuevo director deportivo, tema que todavía se encuentro en proceso. “Tuvimos 16 candidatos, de los cuales descartamos tres por tener antes vínculos con la FESFUT, hay por ahora cinco finalistas tras hacer los estudios pertinentes, pero al llegar a los cinco finalistas no sabemos cómo decidir quién de ellos será el apropiado al cargo".

Sáenz agregó que será un comité técnico deportivo el que recomendará al ganador de los cinco finalistas. "Los miembros de la comisión somos ajenos al mundo del fútbol, a excepción de la Secretaría General, por eso decidimos conformar un comité de notables la cual será pública sus nombres para que este comité técnico deportivo se convirtiera a futuro en un ente asesor y consultor permanente en temas deportivos; esperamos arrancar en unos días para que nos recomiende el ganador”, indicó. “Esos finalistas han trabajado antes en el fútbol y no todos viven acá, hay algunos de ellos que viven fuera del país”, aseguró.

Sobre la labor de Hugo Pérez, quien ha manifestado que ha solicitado reforzamiento en su cuerpo técnico, Sáenz Marinero dijo que “los equipos de la liga mayor nos entregó una petición razonable de presentarles su plan de trabajo, algo que haremos en esta reunión en algunos días para que nos coordinemos estos microciclos que el técnico ha solicitado”, reconoció.

“Quiero dejar claro que este comité no avalará ningún tipo de chantaje con alguna estructura de nuestro fútbol, queremos cumplir el mandato de la FIFA, pero mientras termina nuestro función debemos terminar además algunas tareas que no están contempladas en los puntos exigidos. Hay compromisos extras que debemos terminar también como las selecciones juveniles, concretamente de la mayor nuestro compromiso con ellos es la Copa Oro y queremos que se haga un papel decoroso y si para ello se debe de tener mecanismos de colaboración, lo buscaremos, pero sin chantaje”, destacó.

“Aclaro que si dentro de las exigencias del técnico Pérez para desarrollar su labor hay cosas que no le podemos cumplir, no se hará y se le hará saber, él tiene conocimiento de eso, pero en términos generales vamos a tratar de apoyar en la medida que nuestro presupuesto nos permita”, acotó.

Finalmente, el presidente de la comisión admitió que existen recibos por pagar de la administración anterior al señalar que “aún se debe dinero a ciertos proveedores, posiblemente se ha logrado cubrir el 90% de la deuda que encontramos al iniciar nuestras funciones”, comentó.

Sáenz Marinero fue enfático sobre el tiempo en sus cargos y una posible prórroga de sus funciones.

“FIFA está informada mes a mes de nuestra gestión, pero ellos pueden prolongar o no nuestra instancia en los cargos, nosotros como comisión no vamos a solicitar prórroga, será decisión de FIFA de alargar o no esta función, no sabemos cuándo la FGR soltará la documentación que requerimos para hacer la auditoría a la FESFUT, eso puede afectar, si FIFA nos pide que sigamos, vamos a aceptar”, destacó.