Humberto Sáenz: “Estas sanciones mandan un mensaje importante”

El presidente del Comité Regularizador de la FESFUT, Humberto Sáenz habló acerca del entorno de la federación luego de conocerse las sanciones que se le impuso a algunos elementos de la selección por actos de indisciplina en Washington.

Para Sáenz, más allá de si las sanciones son justas o no, reiteró que se apegó al reglamento y que espera que esto siente un precedente de ahora en adelante.

"Más allá de las sanciones, estoy tranquilo de poder haber enviado un mensaje importante con estas conductas que no se pueden volver a repetir", expresó Sáenz en el Guiri Guiri al Aire.

#GuirialAire | Humberto Sáenz: "Al principio no entendí el punto del jugador (Darwin) pero nos apegamos al reglamento y eso se los pedimos a los jóvenes que fueron al torneo en Honduras. Esto lo vamos a reiterar previo al juego con Nicaragua". — EL GRÁFICO (@elgraficionado) November 3, 2022

Uno de los casos que ha dado de que hablar en los últimos días fue el del volante del Houston Dynamo Darwin Cerén, al que se le impuso una sanción de dos meses, siendo el elemento de la azul con el castigo más severo de todos los involucrados.

En las últimas horas, Cerén reaccionó a su sanción y explicó los motivos de porque no merecía recibir dicho castigo. Sobre este tema, el presidente de la Comisión Regularizadora dijo lo siguiente: "Al principio no entendí el punto del jugador (Darwin) pero nos apegamos al reglamento y eso se los pedimos a los jóvenes que fueron al torneo en Honduras. Esto lo vamos a reiterar previo al juego con Nicaragua".

Hay que mencionar que pese a que la sanción se hizo pública a todos los involucrados, las razones por los actos de indisciplina no se esclarecieron en el documento de la Comisión Disciplinaria, sin embargo, Sáenz explicó que se debe a un tema de protocolo y debido proceso.

"No se especificó la razón de la sanción porque los jugadores tienen derecho a recurrir la decisión, no sé si lo harán pero debido a eso no podíamos hacer públicas las razones”, comentó el presidente de la regularizadora.