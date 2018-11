Hugo Sánchez insiste en dirigir al Real Madrid: “estoy preparado”

Hugo Sánchez no se siente menos que nadie. No lo hacía cuando era el mejor delantero de Europa y sus compañeros debían hablar bajo al referirse a Maradona para no perturbarlo; tampoco ahora que es un veterano retirado con lustre.

Sin miedo vuelve a tocar el tema cantado desde que Julen Lopetegui se fue del equipo merengue: "Quiero el banquillo del Real Madrid, estoy preparado", recita nuevamente, aunque sabe que por ahora, Santiago Solari va a seguir como entrenador del equipo ganador de la pasada Liga de Campeones de Europa.

En entrevista para EFE, Hugo, ganador de cinco "pichichis" en el siglo pasado, recalcó que el presidente del Madrid, Florentino Pérez, tiene conocimiento de su genética ganadora y en cualquier momento le puede llamar al móvil.

"En el 2004 fui con Pumas al torneo Santiago Bernabéu y en la comida previa a la que asisten los presidentes y directivos, Florentino me sentó a su lado. Antes de irme le dije: lo siento presi, les vamos a ganar, él se quedó anonadado porque pensaba que no hablaba en serio y se lo repetí. El resultado fue favorable a Pumas y esa es una pequeña muestra de que él sabe quién soy".

Ahora que el Real Madrid ha vuelto a nivelar sus pulsaciones y enmendó el camino con Solari, pareciera el momento propicio para recular, pero Hugo Sánchez en contra de la lógica, vuelve a levantar el índice.

"A Zinedine Zidane que estaba en el Castilla sin experiencia le dieron la oportunidad, sólo fue auxiliar de Carlo Ancelotti; el mismo caso es ahora con Santiago Solari. En tal caso, espero que cuando necesiten un técnico, no se olviden de mí; estoy deseoso de contribuir a la causa".

Reiteró que la relación con Florentino Pérez a través de los años ha sido cercana y que ha sido paciente desde que dejó de dirigir en el 2012 al Pachuca de México. Estos seis años de ostracismo no le afectan, según relata.

"Lo único que puedo decir es que él me conoce, sabe de mi capacidad. Espero que algún día me dé la oportunidad como se la dio a Zidane o ahora se la está dando a Santiago Solari, lo único que necesito de él es su confianza porque no lo defraudaré, ni a él ni al madridismo", repite.

Ha visto los últimos cuatro partidos del Real Madrid bajo la tutela de Solari y acepta que el remedio temporal, puede funcionar a largo plazo.

"Me pareció una buena idea porque, aunque los últimos cuatro partidos no han sido difíciles, los resultados mandan en cualquier gestión. Un interino debe estar máximo dos semanas y Solari es un hecho que se quedara, está bien, eso no quita que yo levante el dedo y pida una oportunidad cuando sea el momento propicio", afirmó.

Con especial cariño se refirió a Emilio Butragueño, el comandante de la quinta del Madrid en los años 80 y ahora director de relaciones institucionales de club merengue con el que quisiera trabajar en un tiempo cercano.

"Estoy listo, tengo experiencia en México, en selección y en el fútbol español. He hablado también con Butragueño, me ha pedido que represente al Madrid en eventos internacionales, especialmente aquí en México. También trabajé en la promoción de la liga española con Javier Tebas, sólo espero el llamado", insistió