Hugo Pérez y su cuerpo técnico dejan un legado

Lo mejor de la Preolímpica fue su cuerpo técnico. La decisión de su continuidad ahora está en manos de la FESFUT para cambiar la imagen de las selecciones desde las categorías inferiores.

El técnico tuvo el apoyo de grandes experimentados. Juan Carlos Serrano, William Renderos Iraheta, Adolfo Menéndez y Ramiro Carballo han sido parte importante del grupo de ex jugadores que acompañó a Hugo Pérez en la misión de jugar por un boleto a los Olímpicos en poco más de dos meses de trabajo.

A ellos se sumó además Gerson Pérez, hijo del entrenador y quien hizo la función de video analista. La selección contó con un staff completo que recordó la importancia de tener elementos que aporten al equipo no solo la experiencia, sino también la inteligencia deportiva para preparar al grupo de jugadores en el campeonato.

El técnico Hugo Pérez deja un legado aunque su continuidad está en el aire. "Si continuo o no, no lo sé, depende de las decisiones que tome la federación pero haré informe de todo el trabajo realizado", dijo luego del partido ante Haití.

El legado que deja para las selecciones, pese a que se pueda valorar si la derrota pesa más que el avance para el equipo en poco tiempo, es la forma profesional de gestionar al grupo.

"No clasificar sería un tropiezo pero no un fracaso. Estos jugadores no han fracasado y tienen un futuro por delante, en todo caso el que habrá fracasado seré yo", dijo el técnico previo al último partido de la competición.

El preolímpico es un preámbulo a la selección mayor. "Si se fijan, estas selecciones serán las que buscarán para competir en el 2026. Nos enfrentamos a jugadores que también serán el futuro de sus selecciones", agregó el estratega.

Luego de la eliminación mencionó que "a pesar del corto tiempo, ellos han cumplido. Esto no termina aquí para mí y tienen que seguir este proceso hasta 2026".

Y pese a que reiteró que le habría gustado enfrentarse a Estados Unidos o México, recuerda que el camino está trazado para la selección que en un futuro buscará el boleto al Mundial con miras al 2026.

La continuidad de este cuerpo técnico está en manos de la FESFUT. En especial de su presidente, Hugo Carrillo, y del director deportivo, Diego Henríquez. El entrenador nacional ahora viajará rumbo a Estados Unidos a la espera de las decisiones sobre su futuro, tras terminar su contrato con el ente rector.

A pesar del corto tiempo, Pérez, en reiteradas ocasiones mencionó que "tenemos una base (de jugadores) con la que tenemos que trabajar y si la ocupan para la selección mayor, bienvenido sea, sino, para (las eliminatorias) de 2026”.

APOYO

El apoyo que encontró en el cuerpo técnico fue importante. Serrano fue su mano derecha dentro del campo y Renderos Iraheta se encargó de analizar rivales y sacar conclusiones no solo del grupo, sino también de todo el torneo.

Al igual que ellos, Menéndez destacó en la preparación de los guardametas, su trabajo principal en los últimos años, y Pablo Rodas se encargó de la preparación física que durante dos meses permitió llegar a los jugadores llegar a tono al campeonato.

Uno de los cargos que tuvo relevancia fue el de psicólogo deportivo. Ramiro Carballo puso en la mesa su experiencia como ex jugador de selección y primera división, pero más importante su labor como profesional de la salud mental.

El equipo demostró otra mentalidad y crecimiento en apenas tres partidos y quedará sobre el aire la respuesta que si, con más tiempo de trabajo, este equipo habría llegado más lejos.

No se clasificó a Juegos Olímpicos, pero el cuerpo técnico cumplió y dejó un legado que podría abrir las puertas a un cambio en la selección salvadoreña