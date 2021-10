Hugo Pérez tiene un rompecabezas que armar tras sufrir bajas

El desafío ya era inmenso y se complicó más durante los últimos días para el seleccionador nacional Hugo Pérez. La plaga de las ausencias, los positivos por covid-19, los impasses migratorios y las lesiones que afectó a la mayoría de las selecciones de la CONCACAF que participan en la octagonal en la triple fecha FIFA de septiembre y de las cuales El Salvador se había salvado, esta vez sí le alcanzó a la Azul.

El miércoles pasado, horas antes de revelar la nómina oficial para la triple fecha de octubre, el cuerpo técnico de la selección supo que no podría contar con el delantero Nelson Bonilla y por la noche Eriq Zavaleta no podía terminar su partido con el Toronto. Y luego el sábado se confirmó que no solo Zavaleta no llegaría, si no que también estaba en duda Narciso Orellana y Bryan Tamacas, quienes no jugaron en el bando del Alianza contra el Limeño. Eso sumado a la baja de Ronald Rodríguez que se confirmó hace dos semanas.

Todas son bajas sensibles y corresponden al sector que mejor funcionó durante los juegos contra Estados Unidos y Honduras: la defensa. Que no puedan jugar los dos centrales titulares y el volante de contención estelar significa perder la mitad de la columna vertebral del equipo. A El Salvador le toca enfrentar a Panamá el 7 de octubre en el Cuscatlán, tres días después se mide a Costa Rica en San José y el 13 de octubre recibe a México.

La única buena noticia hasta el momento es la recuperación del portero Mario González, quien fue titular con Alianza en Santa Rosa de Lima el sábado recién pasado. El arquero de la selección dio positivo por covid-19 el 21 de septiembre, un día antes que los albos jugarán la ida de octavos de Liga CONCACAF ante el Comunicaciones y estuvo aislado en Guatemala durante nueve días hasta que su prueba salió negativa.

¿Qué fue lo que ocurrió cuáles son las opciones? Comencemos por la defensa. Ronald Rodríguez sufrió una leve fractura en su pierna derecha durante un partido liguero, lo que lo dejó alejado de las canchas por las siguientes tres semanas que se cumplen el día del juego contra Panamá. Por tanto, no le queda chance de ponerse en forma para esta triple fecha.

Y Eriq Zavaleta sufrió un golpe en la cabeza durante un partido con su club y entró al protocolo de contusión cerebral de la MLS, que implica estar en observación una semana. Zavaleta sabrá si puede regresar a las canchas el próximo miércoles y la FESFUT aclaró que de esa evaluación dependerá que Eriq pueda jugar ante los ticos y los mexicanos.

SOLUCIONES

Hugo Pérez llamó a Roberto Domínguez, Lizandro Claros y a Eduardo Vigil como opciones de centrales. Además, incluyó de última hora a Mario Jacobo. Domínguez es el que más minutos ha tenido con este proceso de entre las opciones que hay y Vigil tuvo 90 minutos en el fogueo contra Guatemala. Claros ha tenido algunos minutos y Jacobo es nuevo.

En el caso de Narciso Orellana, Alianza ha sido muy hermético sobre su situación médica hasta que Marvin Monterroza confirmó ayer que el contención dio positivo por covid-19 la semana pasada, pero que está asintomático y que habían remotas opciones de que se pudiera recuperar a tiempo para los compromisos de la Azul. Por ahora, la FESFUT ni el cuerpo técnico de la selección se han pronunciado al respecto.

En lugar de Narciso, Pérez podría echar mano de Cristian Martínez, del San Carlos de Costa Rica, y de Isaac Portillo, del Alianza. Este último sustituyó a Narciso sin problemas en las primeras rondas de las eliminatorias y Martínez recibió el aval del entrenador en el último amistoso.

Por su parte, Bryan Tamacas sufrió un problema muscular tras el juego del miércoles contra el Comunicaciones en el Cuscatlán y el cuerpo médico del Alianza indicó que necesitaba cinco días de reposo. Podría entrenar el lunes, pero falta ver qué dice el staff de se la selección. Su sustituto sería Raúl Cruz, del Chalate.

Y por último está el caso de Nelson Bonilla, quien milita en el Port de la liga de Tailandia. Su club no lo quiso prestar al final porque las restricciones sanitarias que exigen una cuarentena a su regreso al país serán levantadas hasta el 15 de octubre. Y si lo prestaban, estaría fuera 10 días de concentración más siete de aislamiento. En total 17 días lejos del club. En su lugar llamaron a Cristian Gil, del Metapán.