Hugo Pérez, sobre Tamacas: "Si el día de mañana sale algo que a mí me diga que me ha mentido, está fuera"

Hugo Pérez, técnico de la selección de El Salvador, no se quedó al margen de la noticia del acto de indisciplina del jugador de Alianza y seleccionado nacional, Bryan Tamacas.



Alianza impuso una multa económica al jugador y no lo convocó para el juego ante Firpo del domingo anterior por no presentarse a un entreno sin avisar al equipo.



Según explicó el ex mundialista en El Gráfico TV no será tolerante a ningún acto de indisciplina comprobado en la selección pero mencionó que en el caso del lateral, él mismo jugador le confesó que fue por un problema familiar.



Pérez dijo que conversó con el técnico Milton Meléndez para tener su versión y sostuvo una charla con el futbolista albo.



"Hablé con Tamacas y me explica su versión, yo lo que le dije y se lo dije antes de que él tuviera la conferencia de prensa fue: si vos decís que tuviste un problema familiar y por eso no te presentaste al entreno, te creo porque no tengo pruebas yo de que eso es mentira, pero eso sí, si el día de mañana, pasado mañana o en una semana sale algo que a mí me diga que me has mentido y no solo a mí sino a la Federación y a la selección, está fuera, completamente fuera, sin ningún chance de volver a la selección", advirtió el DT.



Hugo Pérez y dijo que le preocupa que se acuse al jugador sin pruebas ante la versión que no entrenó en Alianza por otras circunstancias diferentes a las expuestas por el futbolista.

"En el caso de Tamacas leí varias cosas, información que supuestamente tenían ciertas personas y no me gustó las acusaciones porque al menos que uno tenga pruebas no podes decir nada", enfatizó.

El caso de indisciplina de Tamacas se da a las puertas del partido amistoso contra Costa Rica en Los Ángeles y de la concentración para el arranque de la octagonal de la Concacaf.

"Las dos versiones me han dejado satisfecho, siempre y cuando no sé si ha mentido Tamacas, el tiempo lo va decir, pero si ese tiempo viene y mintió, él está fuera", expresó sin titubeos.



Recordó que en la azul y blanco hay normas para todos los jugadores. "Nosotros en la selección tenemos ciertas normas y los jugadores lo saben muy bien, de acuerdo a eso seguimos platicando y lo recordamos cada vez que hay convocatoria, el jugador de selección tiene que comportarse con su club, bien y con selección, ahora hay casos diferentes".