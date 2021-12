Hugo Pérez, sobre Mercado: "Es un jugador que puede ayudarnos mucho"

Tras conocerse que se están culminando detalles para la convocatoria de Mitchel Mercado a la selección nacional, el técnico Hugo Pérez hizo sus valoraciones sobre la llegada del ex jugador de El Roble, El Vencedor y campeón con Alianza, a quien consideró una pieza importante que puede aportar mucho a la azul y blanco.

Sobre el jugador, el DT dijo que desde hace varias semanas se barajaba la posibilidad de su incorporación tras conocer que cumplía con todos los requisitos para jugar por El Salvador. "Mitchel nos interesa bastante. Él tiene que tener su documentación y Diego (Henríquez) está trabajando en eso. Es un jugador que nos puede ayudar mucho. Es un jugador con llegada y en lo defensivo trabaja fuerte, es un jugador físicamente potente y son cualidades que nos pueden ayudar".

Con 29 años, Mercado sería uno de los más experimentados en la selección. El técnico consideró que se encuentra en una etapa justa de su maduración deportiva y tiene mucho que aportar a corto y largo plazo al plantel nacional.

"No es relevante la edad porque lo he visto jugar todo el año y cuando lo he visto en Alianza se nota que trabaja bien", dijo el técnico. Dejó claro que "la edad no es importante, sino cómo está físicamente. Tiene gol y velocidad y eso es importante de cara a las selecciones con las que estamos compitiendo. Él con su edad nos ayudaría en este momento".