Hugo Pérez, sobre Lisandro Pohl: "Dice que traemos jugadores de la USL y estamos recibiendo dinero. Esa es una gran mentira"

Hugo Pérez respondió a las acusaciones que señalan al estratega de la selección de El Salvador y al director deportivo del combinado nacional, Diego Henríquez, sobre recibir dinero por jugadores de la USL.

El entrenador de la Azul dirigió un mensaje a Lisandro Pohl, quien, según Pérez, ha emitido esas acusaciones sin mostrar pruebas al respecto, agregando que lo que Pohl ha dicho es falso.

"Hay un señor aquí que se llama Lisandro Pohl. Él habla por hablar y dice que yo traigo jugadores de la USL porque Diego (Henríquez) y yo estamos recibiendo dinero. Esa es una gran mentira. ¿Cómo podés decir algo en público acusando a una o dos personas cuando no tenés pruebas? Y después me critican a mí porque yo traigo extranjeros y los pongo a jugar. ¿Cuántos nacionales jugaron hoy (ayer) y el martes (de la semana pasada)? Jugaron más nacionales que extranjeros", comentó Pérez en el programa Güiri Güiri Night Club.

El míster añadió que: "al final, está bien, hablen lo que quieran, peor que no mientan. Yo la mentira la odio, jamás en mi vida voy a ir a la USL y decirles '¿saben qué? denme a este jugador, páguenme esto', si aquí en El Salvador lo hacen, yo no soy así. Y eso me molesta porque es gente que no tiene de que hablar, si hablen que hablen con la verdad, pero que dejen de estar mintiendo, diciendo que nosotros estamos recibiendo dinero por jugadores que traemos. ¡Qué chiste eso! Y si no lo paro, y no digo nada, sigue hablando estupideces, y a mí no me gusta eso.

Por su parte, Lisandro Pohl respondió a las acusaciones de Hugo Pérez, y mediante una publicación en una de sus cuentas de redes sociales, aseguró que no va a "entrar en ningún pleito", pero agregó que el año pasado hubo "malestar" en los equipos de la liga nacional porque algunos jugadores no renovaban con sus clubes.

"Bueno yo no voy a entrar en ningún pleito, sólo acordémonos el año pasado el malestar de los equipos por la influencia que se estaba teniendo con los jugadores de varios equipos, para no renovar con ellos y salir afuera, eso a ningún equipo le gusta y pasó", expresó Pohl.