Hugo Pérez sobre Joshua: “O venís una semana o no venís”

El técnico de la azul Hugo Pérez charló unos minutos con los panelistas de El Gráfico en El Guiri Guiri al Aire tras la derrota de Perú en Washington.

El seleccionador tocó varios puntos como temas de convocatoria, fecha FIFA, préstamos de jugadores pero también habló sobre el caso de su sobrino Joshua Pérez y por qué ya no fue convocado a los partidos de la absoluta.

El estratega mencionó que el jugador de Miami no integró las últimas convocatorias debido a que no estaba dispuesto a estar toda la ventana FIFA con la selección por temas de su equipo.

“No tiene que ver en lo futbolístico sino que en las decisiones de él. Nosotros lo convocamos para la Nations League pero él me dijo que estaba peleando para los playoffs con su equipo y solo podía venir para un partido entonces le dije que no podíamos hacer eso porque no funcionan así las cosas. O venís una semana o no venís”, explicó el seleccionador.

Aparte de los temas de playoffs, Hugo Pérez comentó que su sobrino no solo estaba indeciso por cuestiones de su club sino por temas de su pasaporte en Europa, específicamente en Italia.

“Parecía que Joshua (Pérez) iba a venir pero nos dijo que si lo llaman de Italia por parte de la ciudadanía que no podía y yo no lo iba a traer de esa manera. ¿Para que lo voy a tener tres o cuatro días y luego le hablan para firmar su pasaporte europeo y se va?”, agregó el entrenador de la azul.

Hay que recordar que Joshua Pérez no juega con la selección desde diciembre del 2021 cuando El Salvador enfrentó a Ecuador en un partido amistoso en Estados Unidos.