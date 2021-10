Hugo Pérez, sobre Denis Pineda: "Tenemos que tener paciencia con él"

El técnico Hugo Pérez opinó sobre el desempeño de Denis Pineda en la selección de fútbol de El Salvador en la octagonal y definió al puntero de FAS como un jugador con calidad pero que necesita tiempo y paciencia para acoplarse.



Pineda fue uno de los cambios del entrenador para el segundo tiempo en el partido ante Costa Rica que El Salvador perdió por 2-1.



"No es que esté verde simplemente tiene que estar más tiempo con nosotros porque él tiene calidad, lo que pasa es que lamentablemente no tenemos tiempo de trabajar y si él estuviera más tiempo con nosotros, pero no lo hay (tiempo) y es por gusto darle vuelta a eso, no lo hay, pero tenemos que tener paciencia con él, dijo Pérez en el programa Güiri Night Club.