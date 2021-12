Hugo Pérez sobre Bryan Gil: "Esperamos que acepte jugar para nosotros"

Hugo Pérez, técnico de la selección salvadoreña de fútbol habló sobre la incorporación de Bryan Gil al equipo cuzcatleco.

El estratega ya había adelantado meses atrás que el ex jugador de FAS era un atacante que entraba en sus planes para los juegos del 2022.

Cabe destacar que, el jugador de Alianza Petrolera ha estado en convocatorias con las selecciones juveniles en Colombia sin tener muchos minutos y todo indica que se decantará por portar la azul y blanco el otro año.

"Es un hecho que nosotros lo queremos en la selección. Esperamos que él acepte jugar para nosotros y hemos estado en pláticas con la familia de él y es importante porque es una decisión no solo de su carrera sino también familiar. Es un jugador que nos interesa bastante porque tiene las cualidades que yo busco en un nueve y es un jugador nuevo", dijo el entrenador de la selección.

El delantero actualmente se encuentra en El Salvador pasando vacaciones con su familia y personas de la FESFUT como Diego Herníquez, director deportivo de las selecciones nacionales han acelerado el proceso del pasaporte nacional para que el jóven de 20 años sea elegible para jugar en la absoluta.



"He platicado bastante con el papá de Brayan Gil porque a través de él me he contactado y le he hecho saber que me interesa que juegue con nosotros", explicó el técnico.