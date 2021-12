Hugo Pérez, sobre Brayan Gil: "No voy a presionar a nadie"

El director técnico de la selección nacional, Hugo Pérez, habló sobre la posibilidad de que Brayan Gil sea convocado para el combinado nacional en los compromisos del próximo año.

Según el estratega, ha mantenido conversaciones con el padre del delantero, pero señaló que no obligará a nadie a tomar una decisión al respecto.

"He hablado con el papá, hemos tenido buenas conversaciones, esperemos que Brayan tome una decisión que favorezca a El Salvador, creo que va a ser una pieza importante. Pero lo he dicho antes, son decisiones que debe tomar con su familia, no voy a presionar ni forzar a nadie para que juegue con nosotros, vamos a presentar el proyecto lo mejor que se pueda", comentó Pérez.

El estratega también comentó sobre el próximo partido de la azul, el encuentro amistoso ante Chile.

Según el timonel no hay novedades en la convocatoria del partido amistoso ante Chile, solo la ausencia de Joshua Pérez, quien "tuvo que viajar a Europa".

El técnico agregó que espera que Cristian Gil viaje con el grupo a Estados Unidos para disputar este compromiso; el delantero se encuentra en proceso de tramitar su visa.

El míster comentó que contra la selección chilena, el combinado cuscatleco jugará "igual o mejor" que lo reflejado en el partido ante Ecuador.

"Contra Chile igual o mejor. Chile es un equipo que presiona bien arriba, son agresivos, son diferentes que Ecuador pero creo que va a ser un buen examen para nosotros. Espero que nosotros juguemos mejor", comunicó el profesor.

Campamento en enero

Además, el estratega habló sobre realizar un campamento a partir del tres de enero para afrontar los compromisos de la octagonal ante Estados Unidos, Honduras y Canadá, aunque indicó que los jugadores que militan en la MLS no estarán concentrados desde el inicio con la selección debido a que esa liga iniciará su pretemporada ese mismo mes.

"Tenemos previsto concentrarnos el dos de enero y estar juntos hasta el último partido contra Canadá. Esperamos tener ese campamento porque será importante para nosotros ya que allí nos jugamos el seguir peleando la cuarta plaza, sería bien difícil continuar si perdemos uno de esos cuatro partidos. No hemos tirado la toalla, vamos a seguir luchando y queremos prepararnos lo mejor posible", expresó el entrenador.