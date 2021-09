Hugo Pérez sobre Brayan Gil: "La última vez que hablé, no estaba interesado en venir"

En el programa Guiri Night tras la derrota de El Salvador ante Canadá, el técnico Hugo Pérez habló sobre si existe una posibilidad de la llegada del ex jugador de FAS y ahora en el fútbol colombiano, Brayan Gil, quien en los últimos días sonó como posibilidad para unirse a la convocatoria de la selección en los próximos compromisos internacionales.

Al consultarle al respecto, el DT mencionó que la última vez que estuvo en comunicación con el entorno de Gil, manifestó no estar interesado en jugar con El Salvador. "Hablé con el agente de Gil y en ese momento no estaba interesado porque quería jugar con Colombia pero no se concretó porque al final se canceló el torneo", dijo.

Pero las puertas no están cerradas. Eso sí, aclaró que además uno de los motivos por los que no ha estado dentro de las posibilidades en las convocatorias es debido a que "la última vez que hablé con el entorno de Gil me dijeron que estaba interesado en jugar con Colombia".