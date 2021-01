Hugo Pérez se reunió con De los Cobos

Diego Henríquez, director deportivo selecciones juveniles de la FESFUT, organizó una reunión con los entrenadores en la que asistió el mexicano Carlos de los Cobos, técnico de la azul mayor y Hugo Pérez, quien fue confirmado como técnico de la sub-23.

"Almuerzo de fútbol con el equipo de Profes de selecciones nacionales", destacó Henríquez al publicar una imagen con los diferentes entrenadores entre los que estuvieron Ernesto Góchez, DT de la sub-20.

El almuerzo propició el encuentro entre Pérez y Carlos de los Cobos a quien el ex mundialista, que fue presentado hoy como nuevo técnico de la sub 23, retiro su apoyo.

El preparador de porteros de la FESFUT, Fidel Mondragón y el preparador físico de la selección Fernando Guerra fueron otros de los asistentes en el almuerzo.

Henríquez dijo el año pasado a El Gráfico que su gestión no incluía involucramiento con la selección mayor. "Mi gestión no lo incluye, pero no significa que no vaya a trabajar ciertas cosas con Carlos de los Cobos o Ernesto Góchez. Pero ahora no tendré ninguna injerencia en la selección mayor, pero no puedo desconectarme", dijo.