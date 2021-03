Hugo Pérez salió ilusionado: "No puedo quejarme"

Hugo Pérez, técnico de la selección sub-23, salió con sentimientos encontrados del partido que su equipo ganó anoche a Haití (2-1). Contento porque vio una cara diferente del equipo: con garra, actitud y entrega.



Pero por otro lado no ocultó su tristeza, pues el marcador lo deja dependiendo de lo que haga Honduras y Canadá, al mismo tiempo lamentó la falta de definición de cara al arco.



“Generamos muchas (ocasiones), aunque no pudimos concretar todas, pero el generar me ilusiona en el sentido que van entendiendo el sistema, el estilo... pero cuando generas así como hoy no puedo quejarme, ellos lo hicieron todo”, dijo el técnico en conferencia.



El entrenador nacional también habló del cambio que hay dentro del equipo, en el sentido táctico. “La idea era cambiar la forma de jugar, tener más la pelota, tener posesión, armándonos desde atrás y crear situaciones de gol. Ha sido importante en este proceso”, explicó.



Ante la pregunta que, si una vez terminado el Preolímpico continuaría o no al frente del equipo, el entrenador mencionó que “cuando llegue al país se hara un análisis de lo hecho en el torneo y la decisión la tomará la federación, si sigue adelante con este proceso.



Añadió, además, que “tenemos una base (de jugadores) con la que tenemos que trabajar y si la ocupan para la selección mayor, bienvenido sea, sino, para (las eliminatorias) de 2026”.

del otro lado

El entrenador de la selección sub-23 de Haití, Webens Prinsime, dijo tras el partido que la sensación que quedó en el grupo fue la de hacer más.



En conferencia habló de una acción que merecía penal, pero que el árbitro no marcó y que, a su juicio, pudo marcar diferencia en el partido.



“Esta jugada pudo cambiar la decisión del juego, sentimos que algo raro pasó. No estamos acostumbrados a excusarnos en los árbitros, pero en todo el torneo las decisiones iban casi siempre al lado del equipo contrario”, aseguró Prinsime.



Del juego ante El Salvador, analizó: “Fue un partido de ida y vuelta. Sabíamos que el equipo que anotara primero ganaría el partido”, finalizó.