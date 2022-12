Hugo Pérez revela planes para el 2023 y para ir al Mundial 2026

El técnico de la selección, Hugo Pérez, aseguró en una charla que sostuvo en el programa El Güiri al Aire que su camino hacia el Mundial del 2026 comenzará en la segunda semana de enero y que quedan muchos temas que hay que alcanzar de cara al trabajo eliminatorio.

Sobre este primer año y medio que ha estado al frente de la azul, Pérez reflexionó sobre los pro y contras que ha tenido que enfrentar al manifestar que “siento que hubo más cosas positivas que negativas. El aprendizaje que me ha dejado, todo lo que hemos hecho con la selección es enorme, hay cosas que tarde o temprano se dificulta porque son cosas que no tenías planificada y debes de ajustar esas cosas en el camino, eso te estorba y debes de iniciar de nuevo; es lamentable que la meta y el reto de nosotros como cuerpo técnico debemos ver cómo logramos cumplirlo para 2023”.

El técnico señaló que “hay dos cosas importantes en el nuevo año, primero en marzo debemos finalizar la fase regular de la Liga de Naciones y donde debemos enfrentarnos ahora a la número 13 en el mundo como lo es los Estados Unidos y luego buscar competir en la Copa de Oro, la planificación y la organización será importante”.



Pérez destacó otra lección que le dejó el banquillo azul y blanco en el 2022 no menos importante que la primera que destaca. “Me doy cuenta que en nuestro país básicamente y por muchos años se lucha contra muchas cosas que surgen, en lo administrativo y en lo deportivo; lo digo en general, no solo con esta nueva administración de la FESFUT, es una situación difícil, básicamente cada mes que pasa en nuestra labor hay cosas que de repente surgen y hay que ver cómo se resuelven”, dijo.

Pérez dijo además que “la otra lección que puedo considerar que me dejó este 2022 fue que debemos mejorar para que nuestro jugador sea consciente que por un pequeño detalle dentro o fuera del campo lo puede dañar; son acciones que hemos aprendido y que hemos convivido y que afectan a todos y tratar de mejorarlo para el 2023.”

Dirigió 11 partidos en el 2022 entre oficiales y amistosos y que le dejó de balance solamente dos triunfos, tres empates y seis derrotas. “Desde que me retiré como jugador activo en el FAS, me pregunto el por qué nos engañamos con nuestro nivel, no es la realidad nuestra, es lo que te pinta la historia desde 1982 de nuestro fútbol. Para mí, solo hemos tenido cinco jugadores que han estado en ligas competitivas desde el Mundial de 1982”, observó. “Ellos son Mauricio Cienfuegos, Raúl Díaz Arce. Ronald Cerritos, Jorge Rodríguez y Darwin Cerén”, destacó.

LO QUE FALTA

Acerca de las lecciones que le ha dejado el 2022 y sobre cosas que ha pedido a la Comisión de Regularización que le garantizan dárselas y qué cosas están en negociación, Hugo Pérez confesó que “he solicitado iniciar mi labor del 2023 en la segunda semana de enero con los micro ciclos, esto se extenderá hasta abril porque en mayo es el mes donde finaliza la liga mayor”.

También ha pedido a la Comisión de Normalización que tres o cuatro días antes del juego oficial ante los Estados Unidos hacer un juego amistoso.

Pérez señaló que se viene la renovación de la azul y tener un promedio de edad de 24 años. “Nuestra selección para las eliminatorias y la Copa Oro será joven, hay que darle tiempo”. También enfatizó que buscan incorporar dos elementos en el cuerpo técnico: un asistente y un preparador físico.

“Muchos jugadores que han pasado, hay algunos que ya no dan más, eso es innegable y los que quedan pueden dar más. Aún así,vamos a dar pelea, queremos luchar por los puestos en el Mundial de 2026; confiamos en mejorar condiciones”, dijo.