Hugo Pérez responde a Erick Acuña: "No me gusta la forma en la que trata a sus jugadoras"

El pasado mes, el técnico de la selección femenina Erick Acuña, criticó en sus historias de Instagram el trabajo del técnico Hugo Pérez y su asistente, Gerson Pérez. En las publicaciones que fueron eliminadas el DT mencionó que la gestión de los Pérez no fue la correcta y que otras secciones de selecciones han hecho una mejor labor. Consideró que los técnicos han realizado un mal trabajo al frente del fútbol mayor.

Ante esto Hugo Pérez respondió en el Guiri Al Aire respecto a las publicaciones de Acuña que lamentó debido a la falta de profesionalismo del estratega del fútbol femenino. Lamentó que, pese a ser compañeros de profesión y laborar en la misma institución, Acuña hizo acusaciones en contra de su labor al frente de la azul y blanco de una manera poco ética.

"Me da tristeza que se maneje de esa manera. Nunca me he metido en su trabajo y está equivocado. Y segundo, como profesional, no se puede hacer eso. Las cosas se hablan cara a cara", dijo Hugo Pérez.

Pero además fue más allá y reconoció que le dijo a Acuña que la manera en que trata a sus jugadores no es la correcta, algo que ya le hizo saber de forma directa y lo reportó a la dirigencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Dijo que "A él le dije que no me gustaba su forma de tratar a las niñas y le dije que tenía que tener cuidado. Ni yo trato a los hombres así y yo lo reporté a la federación... Sus críticas no eran correctas"

Y cerró el tema mencionando que "le dije que tenía suerte de que no lo hayan demandado por la forma en que trataba a las niñas de la selección".

Estas declaraciones se suman a distintas denuncias por maltrato hechas al técnico de la femenina. El sitio www.pasefiltrado.com también publicó audios de jugadores que confirman el abuso por parte de Acuña hacia las seleccionadas nacionales.