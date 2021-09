Hugo Pérez prevé cambios para partidos de selección de El Salvador en octubre

El seleccionador nacional de El Salvador, Hugo Pérez, se proyectó con lo que se encontrará el próximo mes cuando se deba recibir en casa primero a Panamá y por último a México, no sin antes visitar a Costa Rica en la segunda jornada de la ventana FIFA de octubre.

Pérez confirmó que para los tres partidos eliminatorios de octubre hará cambios en su base de jugadores.

“Nos falta contundencia, tirar al marco, terminar la jugada, es lo que nos falta dentro de la cancha y no estamos haciendo nada para evitar eso, nuestra reacción al inicio nos cuesta, hacer lo que hicimos en Copa Oro”, aseguró.

Pérez confirmó que el universo de jugadores en nuestra liga aún no se ha cerrado y que podría modificar el listado para octubre.

“Hemos estado en Copa Oro juntos, en la mini gira en Croacia, ante Costa Rica y ahora con el amistoso ante Guatemala veré un par de jugadores más y he dicho que no tengo a nadie fijo, nadie puede decir que los 23 jugadores que estuvieron en estos tres partidos de la eliminatoria son seguros, todos deben pelear un puesto, espero que el presidente de la FESFUT llegue a un acuerdo con la liga, con todo el respeto que les tengo, pero lo cierto es que debemos de trabajar al menos un par de microciclos por semana con los convocados, pero ya no está en mis manos hacerlo, si no se puede, entonces debo encontrar la manera de hacerles llegar la información de lo que queremos y lo que deben de trabajar dentro de sus equipos cuando al final nos podamos reunir”, dijo.

Finalmente, el seleccionador nacional no quiso confirmar la posibilidad que el colombiano salvadoreño Cristian Gil Hurtado pueda incorporarse para el amistoso ante Guatemala el próximo 24 de este mes en Washington DC ya que hasta el momento nadie le ha dicho oficialmente cómo está ese tema.

“Hasta que no me diga el presidente (Hugo) Carrillo que este jugador se presentará, no tengo idea si así será, ya se había tocado ese tema hace meses, hablé con su agente y fue claro al decirme que no estaba interesado en jugar con El Salvador porque estaba viendo la posibilidad de jugar para Colombia, creo que esa posibilidad no se dará y hoy no sé si eso será cierto o no que pueda estar con nosotros, por lo que no puedo confirmar por ahora ese rumor o esa posibilidad".

Pérez admitió que “uno por experiencia, cuando ve jugadores se da cuenta qué jugador ya llegó a su tope, quién dará más y quién está listo para este reto, los medís, los ves y te das cuenta que algunos ya llegaron o les falta confianza en competir a este nivel y aveces la gente piensa que hablo o pienso mal de nuestro f;utbol , lo hablo porque ya tuve esa experiencia como jugador, para competir a este nivel se hace dos cosas”, recalcó.

“Se compite a este nivel jugando a este nivel, debo acostumbrarme a jugar a este ritmo para cuando llego a una competencia no llego con los pies pesados porque compito a un nivel alto, pero no todas las ligas del mundo pueden hacer eso, la otra es cuando salgo a otro nivel de liga a competir debo cambiar mi mentalidad como jugador y concentrarme a la selección, mentalmente lo debés de elevar para competir y nosotros sí podemos competir con nuestros nacionales y foráneos, pero debemos elevar esa competición, no 15 o 20 mimutos después que estamos abajo en el marcador, debemos hacerlo desde un inicio y eso es lo que nos está faltando”, confesó.