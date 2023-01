Hugo Pérez revela si convocará a jugadores implicados en el caso de indisciplina en este 2023

Llegamos rápido a la cintura de la segunda semana del 2023 y en el Güiri al Aire se tocaron temas en torno a la selección mayor. De entrada, los panelistas: Cristian Villalta, Marcelo Betancourt, Rodrigo Arias y Óscar Guerra hablaron con el seleccionador nacional del combinado mayor, Hugo Pérez, luego que el míster se reuniera en esta semana con los 12 presidentes de la primera división.

“Ayer (martes) en la reunión con el Comité de Regularización y la Primera División se trató el calendario, juegos oficiales y los microciclos. Además le presentamos un poco como trabajamos”, señaló.

"Cuando habló de partidos oficiales solo tenemos el de marzo y de ahí tenemos hasta la Copa Oro. Nosotros le hemos pedido al Comité que haya un partido amistoso en fecha FIFA y luego enfrentar a Estados Unidos."

Pérez explicó además sobre sus planes de trabajo previos a la próxima Copa Oro de junio.

“Antes de la Copa oro he dicho que queremos hacer una gira por Asia, pero creo que la reunión fue provechosa, donde expliqué nuestro plan de trabajo y si se llega a un acuerdo con la Primera División se iniciaría el primer microciclo de trabajo este domingo (15)”, aseguró Pérez.

El timonel de la selección tocó el tema de la construcción del nuevo plantel en su proyecto 2026 y respondió si se mantiene o no en la postura de no convocar a jugadores tras el escándalo de disciplina en que incurrieron algunos jugadores tras el amistoso ante Perú en septiembre pasado.

“Terminó el año y analizamos todo lo que hicimos en ese período. Ya terminaron los castigos pero tomaremos una decisión sobre el tema, evaluando más lo deportivo que lo disciplinario, pero no vamos a tener a 20 nuevos en la selección, eso no sucederá”, respondió.