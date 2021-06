Hugo Pérez no descarta a Enrico Dueñas 

Hugo Pérez comentó este miércoles en conferencia de prensa que espera que el jugador del Vitesse de Holanda, Enrico Dueñas sea una opción parael entrenador en los juegos amistosos que se van a llevar a cabo en Europa.



Enrico Dueñas no ha podido debutar con la selección mayor que dirige el entrenador salvadoreño-estadounidense Hugo Pérez. El jugador legionario no apareció en la última convocatoria del estratega para los encuentros de eliminatoria debido a una lesión muscular.



"Todos sabemos porque Enrico no fue parte de la última convocatoria. Él tiene un problema muscular en la espalda. Hemos estado texteando en los partidos y ya se encuentra mejor", dijo Pérez.



Este miércoles en horas de la tarde el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo comentó para un programa deportivo radial que el jugador del Vitesse quedó descartado para la Copa Oro por la lesión que sufre actualmente.

A pesar de las declaraciones de Carrillo, en el entreno posterior a la victoria ante Antigua y Barbuda, el técnico Hugo Pérez comentó que está teniendo comunicación constante con el legionario y espera que sea una opción para los juegos amistosos en europa.

"Creemos que ya empezó a entrenar pero no he hablado con él en el tema de Copa Oro. Tal vez hable con él para ver en qué condiciones está para que inicie con nosotros un partido allá en Europa en la fecha FIFA", comunicó el técnico de la selección.

El estratega nacional agregó que la pretemporada del equipo de Dueñas inicia el 21 de junio y que posterior a eso verán si se puede unir al grupo de la selección para la gira europea que tendrá el combinado nacional enfrentando a Catar y a otro rival por definir en suelo croata.

"Sé que comienza su pretemporada el 21 de junio con su equipo el Vitesse, sin embargo, no se me ha ocurrido hablar con él de la Copa Oro porque está muy lejos todavía y lo importante son estos partidos", analizó el entrenador de El Salvador.