Hugo Pérez modificó nómina para enfrentar a Panamá

El seleccionador nacional, Hugo Pérez, confirmó a Grupo LPG que por decisión técnica regresó a Kevin Melara, lateral izquierdo de Águila, a Jaime Ortiz, volante ofensivo de Firpo y a Rómulo Villalobos, defensor central de Municipal Limeño para que se incorporen a sus equipo y puedan jugar el resto de jornadas que quedan para finalizar las vueltas de clasificación.

Pérez aseguró que “regreso a esos jugadores por decisión técnica y he convocado a un defensor central que me reservo el nombre porque estamos esperando la respuesta de su equipo si lo liberará hoy después de la jornada para que se una al grupo mañana (jueves) ya que no había tiempo de incorporarse este día porque hay liga”, externó.

Pérez no ocultó su preocupación de viajar este viernes posiblemente con 17 jugadores (toda vez que se logre incorporar al defensor central solicitado) y enfrentar a Panamá este domingo en Cary, Carolina del Norte con solo 19 jugadores ya que se incorporarán los foráneos Nelson Flores Blanco y Nelson Martínez, ambos pertenecientes al North Carolina FC de la USL.

“Estaremos cortos de jugadores para enfrentar el domingo a Panamá. Por el momento solo cuento con 16 jugadores y con el que he convocado serían 17, al final contaremos solo con 19 jugadores ya que en Carolina del Norte nos estarán esperando los dos Nelson (Flores Blanco y Martínez) ya que ambos juegan en el mismo equipo. No contaremos con Walmer Martínez ya que no le he convocado para este partido y sobre Diego Barahona ya está acá con nosotros trabajando con el grupo”, aseguró.

Tras las declaraciones de Hugo Pérez y la modificación de la nómina que enfrentará a Panamá, la nómina actual quedó de la siguiente manera:

PORTEROS

Kevin Carabantes (FAS)

Óscar Pleytez (Isidro Metapán)

DEFENSAS

Julio Sibrián (Once Deportivo)

Bryan Tamacas (Alianza)

Eduardo Vigil (Luis Ángel Firpo)

Elvis Claros (Jocoro)

Kevin Menjívar (Once Deportivo)

Nelson Flores Blanco (North Carolina – USL)

Diego Barahona ( LAFC – MLS)

VOLANTES

Narciso Orellana (Alianza)

Isaac Portillo (Alianza)

Brayan Landaverde (FAS)

Robinson Aguirre (Colorado Rapids II – MLS)

Nelson Martínez (North Carolina - USL)

DELANTEROS

Denis Pineda (AD Chalatenango)

Jairo Henríquez (Águila)

Kevin Reyes (FAS)

Styven Vásquez (Luis Ángel Firpo)

Cristiam Gil Hurtado (Isidro Metapán)