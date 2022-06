Hugo Pérez habló sobre las ausencias de Roldán y Zavaleta

La selección de El Salvador debutó en la Liga de Naciones de la CONCACAF sin dos de sus mejores jugadores, el defensa central Eriq Zavaleta y el volante y capitán Alex Roldán.

En el caso de Zavaleta, el central pidió permiso a Hugo Pérez para ponerse a ritmo con su nuevo equipo, el LA Galaxy; mientras que Roldán no asistió debido a lo ocurrido en el partido de eliminatorias mundialistas ante Canadá, en el que los jugadores se negaron a disputar ese encuentro debido a que la FESFUT les había notificado que no les cancelaría los premios acordados.

El técnico Pérez comentó que no hay novedades sobre si alguno de los dos jugadores se incorporaría a la selección, puesto que no ha terminado esta fecha FIFA.

“Los dos casos son diferentes, pero hasta ahorita no ha habido nada porque todavía estamos en este proceso de fecha FIFA, veremos si para septiembre están dispuestos, y si no, son dos jugadores importantes para la selección, pero si no están por 'X' razón, tenemos que ajustarnos y los que estén disponibles que tengan la oportunidad por esos jugadores que aprovechen”, expresó.

El timonel comentó que “lamenta” la baja de esos dos futbolistas, pero que debe buscar a otros jugadores para continuar con su trabajo en la selección.

“Es difícil, pero también vos le preguntas a un jugador que esté enfocado, con ganas de estar en la selección y estar esperando su turno, a veces en el fútbol eso pasa, alguien no viene, se lesiona, entra otro y hace bien las cosas, queda de titular. El fútbol es así y siempre será así. Yo lamento eso porque son dos jugadores importantísimos, pero también no voy a llorar porque no están acá. Los extrañamos, pero tengo que hacer mi trabajo y los que vienen y han estado con nosotros aprovechen porque eso es importante. Cuando dos jugadores clave no están contigo los demás tienen que levantar el nivel y eso es lo que esperamos”, concluyó.