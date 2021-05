Hugo Pérez explica el por qué no llama a Rodolfo Zelaya a selección

Hugo Pérez rompió el silencio con el tema de Rodolfo Zelaya. El entrenador nacional dijo en el programa El Gráfico TV que no llama a "Fito" por su actual condición física, argumentado que necesita a jugadores que estén aptos para jugar "90 minutos en partidos internacionales".

El seleccionador aseguró que "le encanta" como juega Zelaya, pero está consciente de que en su actual estado no es apto para competir a nivel internacional, reforzando así su discurso de que todos los jugadores que estén en la selección tendrán que estar al 100 por ciento de sus capacidades.

PALABRAS DE HUGO PÉREZ SOBRE FITO ZELAYA

"Fito dijo algo muy importante, exactamente no tengo las palabras pero dijo 'me da no sé qué decir que yo quedé campeón goleador y ni siquiera soy titular' eso nos hace ver dónde estamos, qué te dice eso. Primero que Fito es talentoso, segundo que él se extraña que en la forma que está, que no está físicamente al 100 domina esta liga, y lo dijo él, no lo dije yo", explicó Hugo Pérez en el programa deportivo El Gráfico TV.

Añadió a su explicación. "Yo quiero jugadores que vengan acá y estén al 120 por ciento físicamente para poder competir a otro nivel, ahora por qué no llamó a Fito, bueno esa es una de las razones, yo quiero a Fito al 120 por ciento, no quiero un jugador que venga un jugador que la gente te diga que puede entrar 15 minutos y te hace un gol", añadió.

Rodolfo Zelaya ganó el título de goleo en el Clausura 2021 tras marcar un total de ocho goles con Alianza. Foto El Gráfico

El míster de la Azul fue enfático en decir que ve en Zelaya un gran talento y potencial, pero que fue claro en decir que quiere la mejor versión de él para tomarlo en cuenta en el combinado absoluto.

"Cuando estas jugando con México, Estados Unidos y Canadá ya es diferente. Ya no es la liga de acá, no quiero engañar a nadie y diga que yo no quiero a Fito aquí porque no me gusta, no, a mí me encanta como juega Fito, pero quiero a un Fito que esté al 120 por ciento y que me dure 90 minutos en un partido internacional", concluyó.