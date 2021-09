Hugo Pérez evaluó el papel de Enrico Dueñas en la selección

El entrenador de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, habló en el Güiri Güiri al Aire sobre el papel de Enrico Dueñas en el combinado nacional en las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

En la primer ventana de la octagonal, Dueñas vio acción en los tres partidos, aunque solamente fue titular en la derrota de la "Azul"ante Canadá por 3-0 en Toronto.

Según Hugo Pérez, le gustó la forma de jugar de Enrico, y señaló lo complicado que es jugar unas eliminatorias en una primera convocatoria a la selección.

"Me gustó que no se esconde, es joven, tiene 20 años, es su primera eliminatoria, no es fácil y la presión pesa ya que no estás acostumbrado al país, al campo de juego, venís y sos de los más jóvenes, enfrentás a jugadores que no lo hace en Europa, me gustó su forma de jugar y será uno de los “10” que busco a futuro, será importante en esta fecha FIFA, lo tengo en mente para llamarlo de nuevo en octubre", comentó el timonel.

En la ventana FIFA del mes de octubre, El Salvador se medirá ante Panamá, Costa Rica y México. La "Azul" jugará ante los costarricenses fuera de casa, mientras que contras las otras dos selecciones lo hará en el estadio Cuscatlán.